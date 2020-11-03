Антонио: Когда Каштру возглавил Шахтер, ушло какое-то время, чтобы адаптироваться к его манере игры

Бразильский легионер "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал работу с главным тренером команды Луишем Каштру.

- Какое значение имеет мышление Каштру в плане его стиля игры?

- Когда Каштру возглавил "Шахтер", у меня ушло какое-то время, чтобы адаптироваться к его манере игры. Но прошло время, тренировки, я старался понять как можно быстрее.

К счастью, мне удалось, с тех пор я значительно вырос. Мы стараемся всегда играть вперед.

- На какой позиции вам комфортнее всего?

- Я играл в "Шахтере" на многих позициях в полузащите. Выше, ниже, десятку, но всегда надо было отрабатывать назад. Я всегда очень спокоен на поле, соблюдаю правила и стараюсь продемонстрировать свои лучшие качества.

Обычно играю на позиции восьмерки. Но я спокойно подхожу к игре на любой позиции, – сказал Антонио.