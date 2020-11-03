Янаков о голе в ворота Зари: Не праздновал. Некрасиво было бы по отношению к ним

Хавбек "Ингульца" Денис Янаков прокомментировал ничью с луганской "Зарей" (1:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

- Мы с Бартуловичем договорились, что с его стороны я исполняю штрафные, с противоположной - он. На тренировках отрабатываем такие удары часто, каждую тренировку.

Гол не праздновал. Все-таки я принадлежу команде "Заря", некрасиво было бы по отношению к ним, если бы я радовался, - цитирует Янакова канал "Футбол 1".