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Янаков о голе в ворота Зари: Не праздновал. Некрасиво было бы по отношению к ним
Контракт игрока принадлежит луганскому клубу
Хавбек "Ингульца"
- Мы с Бартуловичем договорились, что с его стороны я исполняю штрафные, с противоположной - он. На тренировках отрабатываем такие удары часто, каждую тренировку.
Гол не праздновал. Все-таки я принадлежу команде "Заря", некрасиво было бы по отношению к ним, если бы я радовался, - цитирует Янакова канал "Футбол 1".
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Источник:Футбол 1/2/3
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