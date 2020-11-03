Критика атаки Динамо, изюминки Олимпика, преобразование Львова. Эксперты о 8-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги восьмого тура чемпионата Украины, после которого "Шахтер" вышел на второе место в турнирной таблице.

"Шахтер" - "Мариуполь" 4:1

Сергей Шебек: До игры нужно было только угадать, с каким счетом в этом "дерби" выиграет "Шахтер". Получилось 4:1, хотя могло быть и больше. С первых минут атаки горняков начали накатываться на оборону азовцев, словно цунами. Но счет был открыт не с игры, а с пенальти. Тищенко не придумал ничего лучшего, как без малейшей необходимости сыграть рукой, выбросив ее как приветствие над головой соперника. Во втором тайме он же на ровном месте "привез" себе второй 11-метровый. Второй мяч "Шахтер" забил легко и непринужденно. Пошла передача на Вьюнника, стоявший спиной к воротам, а за ним находились Чеботенко и Велев. И вместо того чтобы выжимать и мешать донетчанину, они начали движение не к нему, а назад от соперника. Вьюнник без помех отбросил мяч на Судакова, который в касание забил в угол. Большая проблема "Мариуполя" - слабая игра в защите. "Шахтер" на классе, за счет индивидуально мастерства и фактически стоя обыграли азовцев. Все закономерно - "горянки" были сильнее обескровленного соперника.

"Колос" - "Олимпик" 1:2

Сергей Шебек: Как много значит для "олимпийцев" игровое трио Тейшера, Бенито и Шахаб - они определяют игру команды. Да, победа - это всегда усилия и плод работы всей команды, но есть футболисты, добавляющие свой яркой игрой неоценимый и решающий мазок на холст картины. В первом тайме небольшое преимущество было у "Колоса", но грамотная игра в обороне гостей не позволила им ничего практически сделать. В начале матча команды обменялись опасными уколами, но в обоих случаях надежно сыграли вратари. "Олимпик" построил игру на контратаках, которые были очень качественными и болезненными для хозяев. В одном из выпадов защитник Емец проиграл позицию Бенито, последовал классный разрезающий пас от Тейшеры, нигерийский легионер убежал один на один с вратарем и красиво поставил точку.

Во втором тайме вся та же тройка легионеров еще больше начала терзать оборону коваливцев. Голевые моменты возникали часто. Один только Шахаб имел три возможности на протяжении короткого промежутка времени, в итоге иранец заработал пенальти, который и сам исполнил. Заслуженная и уверенная победа "Олимпика", который показал, как нужно грамотно обороняться и умело использовать контратаки.

"Александрия" - "Десна" 2:2

Александр Севидов: После первого тайма казалось, что александрийцы потеряли свой козырь, а это бойцовский дух. Они были закрепощены, не совсем уверены в себе. В этот 45-минутный отрезок "Десна" выглядела предпочтительнее, создавала больше моментов, играла тактически грамотно, как результат - Тотовицкий забил гол с пенальти. И после этого тот же Тотовицкий мог еще раз отличиться. Поэтому вполне закономерная победа черниговцев в первом тайме.

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Но к счастью "Александрии", все поменялось после перерыва. Они сумели перехватить инициативу, было видно, что не собираются в этот день, еще и дома терпеть поражение. Забили два мяча, при этом заставляя не раз ошибаться оборону гостей. Хотя мы знаем, как умеет грамотно и дисциплинировано играть "Десна" в защите, ведя в счете, "редко прошмыгнет мышь". Но Ковалець за счет высокого индивидуального мастерства все-таки прошмыгнул и организовал первый гол. Второй мяч также был забит с вратарской площадки, чему позволила защита "Десны". В итоге равная игра - равный счет.

"Днепр-1" - "Динамо" 1:2

Александр Севидов: Игра оставила неоднозначное впечатление. Если брать по хронологии, то первый тайм ничего не предвещал, и должен был закончиться 0:0, но команды ушли на перерыв при счете 1:2. Практически "Днепр" не атаковал, и в редкой атаке забил шедевральный гол, который стал украшением матча. А динамовцы как начали игру без скоростей, так ее и закончили.

Нужно сказать, что у "Динамо" очень мало игроков, которые могут играть в основном составе. А тех людей, которых не было на поле - Родригеса, Шапаренко, делающих погоду - им равноценной замены пока нет. Например, Шепелев сделал большой объем работы, но он, к сожалению, тормозил все быстрые атаки. Неплохо смотрятся Буялский и Вербич, но им не хватает какого-то ритма, с которого они вероятно выбились. И это сказывается на общекомандной игре.

Очень настораживает игра "Динамо" в атаке. А был ли Супряга на поле? Номинально да, но у него за игру не появилось ни одного момента. Нападающий должен обострять, брать игру на себя, смело идти в обводку, бить по воротам и завершать атаки. Сейчас у киевлян с этим проблема. Два забитых мяча, один из них автогол, другой не без доли везения, после рикошета мяч оказался у Бульского, он отпасовал на Цыганкова, который и поставил точку.

И лишь когда динамовцы повели в счете, то во втором тайме они начали контролировать мяч. Только после выхода Родригеса появилась хоть какая-то мощь в атаке.

"Днепр-1" в матче не создал ни одного голевого момента. Были предпосылки, были перспективные атаки, но не более того. Видно, что днепряне побаивались раскрываться, играли на ничью - не сложилось. На данный момент, они не могут составить конкуренцию даже такому обескровленному "Динамо".

"Бело-синие" взяли три очка малой кровью. Но не думаю, что Луческу будет доволен игрой своих подопечных, несмотря на победу над робкой командной. "Днепр-1" не наиграл на свои очки. Они не смогли дать отпор киевлянам, которые за счет класса владели территорией и мячом. Киевляне показали не тот футбол, как хотелось бы главному тренеру.

"Минай" - "Рух" 0:0

Сергей Шебек: Такие матчи трудно смотреть и анализировать. Встречались две команды уровня средних коллективов Первой лиги, где они недавно играли. Перейдя в элиту, к сожалению, не смогли повысить качество футбола. Так и остались на уровне перволигового дивизиона. Что и говорить за матч обе команды смогли на двоих создать по одному полумоменту. В течение поединка, команды играли без ворот, перекатываясь между штрафными в среднем темпе, с большим браком передач, создавая сумбур, ведя бестолковую борьбу на поле. Одним словом, жалкое зрелище и потраченное время.

"Львов" - "Ворскла" 1:0

Сергей Шебек: В семи предыдущих турах приходилось не раз критиковать "Львов" за безвольную и бесхарактерную игру. Но произошло чудо! Команда выиграла и не случайно, заслужив своей игрой победу, показав бойцовские качества и наконец-то характер. Они боролись за каждый мяч, и не собирались уступать ни в чем полтавчанам, которые в роли лидеров чемпионата видимо, недооценили львовян.

Команда под руководством нового тренера буквально преобразилась и очень умело построила игру на контратаках, отдав инициативу полтавчанам. Лучший нападающий у львовян Ныч своими рывками и черновой работой потрепал защитные порядки "Ворсклы". Единственный гол он забил, проявив хорошее индивидуальное мастерство, обыграв на ходу несколько игроков обороны, и технично забив в угол.

Во втором тайме гости также больше владели инициативой, контролировали мяч, но "Львов" эффективно и опасно играл на контратаках. Были острые проходы и удары все того же Нича. Казлаускас выходил один на один с вратарем, но в последний момент потерял контроль над мячом. Удачно вышел на замену Эрнест, оставив приятное впечатление. У "Львова" все получилось, команда была на поле как единое целое, поэтому и заслужила победу, к которой не в малой степени причастен молодой вратарь Костык, парировавший удар надежды с пенальти.

У "Ворсклы" в этой игре видимо закончилась удача, которая сопровождала их в предыдущих матчах. Не было остроты и конструктива в атаке. Если "Львов" также будет "умирать" на поле и в следующих матчах, то превратится из безнадежного неудачника, оставив эту роль свои землякам, в середняка чемпионата. Главное, чтобы такая игра не стала одиночной …

"Ингулец" - "Заря" 1:1

Александр Севидов: По "Заре" тяжело сейчас что-то говорить, в ее непростом положении, с их проблемами. Не секрет, что у команды есть задолженности, от этого никуда не денешься. Естественно все неурядицы сказываются на игре, и в первую очередь в психологическом плане. Нужно отдать должное, что главный тренер Виктор Скрипник об этом нигде не говорит и работает в таком непростом режиме. Вроде "Заря" делает все-то же на футбольном поле, но у команды пропал драйв, легкость игроков, доходивших до штрафной площадки соперника. Против "Ингульца" хозяева практически не создавали моментов.

Нужно отдать должное, гости играли очень организованно и дисциплинированно, не позволяя луганчанам что-либо сделать. Хоть первый тайм прошел с преимуществом "Зари", но, увы, не был создан ни один момент, отмененный гол Гладкого не в счет. Может свои коррективы, внесли погодные условия, шел дождь, поле мокрое, но оно было одинаковым для обеих команд.

Во втором тайме "Ингулець" начал играть активнее и смелее, чаще совершая набеги к штрафной "Зари", что и принесло им успех. Заработали штрафной, и Янаков мастерски его исполнил, выдав шедевр. Но хозяева нашли в себе силы сравнять счет, и в конце применили активное давление, чтобы вырвать победу.

Игра была абсолютно равной, обе команды наиграли на закономерную ничью. Не думаю, что "Заре" нужно сетовать на потерю двух очков, потому что они не создали достаточное количество моментов, поэтому и не наиграли на победу. Повторюсь: им не хватает драйва, и игроки выглядят немного подуставшими, больше психологически, чем физически. А "Ингулец" своим трудом, самоотдачей, организованной игрой увозит заслуженное очко.