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Цыганикс рассказал об усталости игроков Зари в последних матчах

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты наиграли колоссальное количество минут

Цыганикс рассказал об усталости игроков Зари в последних матчах
Новина українською

Хавбек "Зари" Андрей Цыганикс в эфире "Футбол news" высказался о ничье в матче 8-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).

- За последние недели многие наши футболисты наиграли колоссальное количество минут и много километров набегали. Может, где-то ноги подсели на таком поле.

Тяжело ответить, почему такой результат, – сказал Цыганикс.

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В статье: Заря (Луганск) Андрей Цыганикс
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
03.11.2020 в 16:30
А що, Циганік вже в Зорі грає? Пора Сашу Лободу підтягувати!
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