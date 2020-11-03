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Цыганикс рассказал об усталости игроков Зари в последних матчах
Футболисты наиграли колоссальное количество минут
Хавбек "Зари"
- За последние недели многие наши футболисты наиграли колоссальное количество минут и много километров набегали. Может, где-то ноги подсели на таком поле.
Тяжело ответить, почему такой результат, – сказал Цыганикс.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
03.11.2020 в 16:30
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