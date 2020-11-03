Цыганикс рассказал об усталости игроков Зари в последних матчах

Хавбек "Зари" Андрей Цыганикс в эфире "Футбол news" высказался о ничье в матче 8-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).

- За последние недели многие наши футболисты наиграли колоссальное количество минут и много километров набегали. Может, где-то ноги подсели на таком поле.

Тяжело ответить, почему такой результат, – сказал Цыганикс.