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Костышин: Колос несколько сбавил обороты, но драматизировать ситуацию не стоит

Премьер-лига
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Наставник Колоса рассказал о некотором спаде в игре команды

Костышин: Колос несколько сбавил обороты, но драматизировать ситуацию не стоит
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказался о причинах поражения своих подопечных в поединке 8-го тура УПЛ с "Олимпиком" (1:2).

"Прежде всего, не следует драматизировать ситуацию, ведь это всего лишь вторая наша неудача в сезоне после поражения от "Шахтера" еще на старте чемпионата. Другое дело, что в поединке с "Олимпиком" нам не хватило стабильности и это не может не беспокоить. Выдав отличный первый тайм, после перерыва мы как-то сникли. Вполне возможно, что к этому отрезку сезона у ребят накопилась усталость, кстати, это уже было заметно по предыдущему поединку – с "Минаем".

Все же, из-за дебюта в Лиге Европы у футболистов было меньше времени для восстановления и подготовки к новым испытаниям, также нельзя забывать, что в команде хватает возрастных игроков. А ротация состава была вызвана не моей неопределенностью с тем, кому отдавать предпочтение, а травмами исполнителей. К тому же, когда они в разгар чемпионата возвращались в строй, то находились не в одинаковой степени готовности с остальными одноклубниками. И это тоже сказывалось на работе командного механизма.

Вот и после поединка с "Олимпиком" не обошлось без повреждений у Дениса Костышина, Евгения Задои, Владислава Емца и неизвестно, помогут ли они в очередном календарном матче с "Днепром-1". Конечно, я тоже переживаю, что в октябре "Колос" несколько сбавил обороты. Надеюсь, что во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием сборной Украины в международных поединках, футболисты как следует восстановятся, опустеет лазарет и на финише первой части сезона "Колос" снова порадует качественной игрой", - сказал Костышин.

Напомним, что поединок девятого тура чемпионата УПЛ "Днепр-1" - "Колос" состоится 6 ноября.

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В статье: Руслан Костышин Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка)
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