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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера октября

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера октября
Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в октябре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Алексей Гуцуляк, Андрей Тотовицкий (оба – "Десна"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Владислав Кулач и Дмитрий Ризнык (оба – "Ворскла"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Динамо") и Владислав Кочергин ("Заря").

В голосовании за топ-наставника участвуют Игорь Климовский ("Олимпик"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Виктор Скрипник ("Заря"), Виталий Шумский ("Львов").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 6 ноября.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Андрей Тотовицкий Виктор Скрипник Игорь Йовичевич Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Кулач Виктор Коваленко Алексей Гуцуляк Владислав Кочергин Виктор Цыганков СК Днепр-1 Виталий Шумский Александр Назаренко Игорь Климовский Дмитрий Ризнык
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Комментарии (1)
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zabo39
03.11.2020 в 19:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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