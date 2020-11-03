Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера октября
Проголосовать может каждый желающий
На звание лучшего игрока месяца претендуют Алексей Гуцуляк, Андрей Тотовицкий (оба – "Десна"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Владислав Кулач и Дмитрий Ризнык (оба – "Ворскла"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Динамо") и Владислав Кочергин ("Заря").
В голосовании за топ-наставника участвуют Игорь Климовский ("Олимпик"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Виктор Скрипник ("Заря"), Виталий Шумский ("Львов").
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке
Голосование продлится до 13:00 пятницы 6 ноября.
Популярное сейчас
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М
- Сабо о матче с Барсой: Буду болеть, чтобы Динамо много не пропустило
- Мирча Луческу: Я беру на себя вину за замены в игре с Ференцварошем
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Новости по теме
- 18:13 Украинские УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера августа-сентября
- 10:22 Украинские Претенденты на звание лучшего игрока Динамо в октябре: Цыганков, Шапаренко, де Пена, Вербич и Попов
- 10:47 Украинские Критика атаки Динамо, изюминки Олимпика, преобразование Львова. Эксперты о 8-м туре УПЛ