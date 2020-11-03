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Чеснаков: Наше поражение от Львова - это брак мастерства
Полтавчане не смогли реализовать свои моменты
Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал
"Это брак мастерства. Мы контролируем мяч, доходим до штрафной, а потом уже то, что в футболе больше всего ценится - пас последний или удар последний, нам этого не хватает", - сказал Чеснаков.
Напомним, что после 8 туров чемпионата "Ворскла" расположилась на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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