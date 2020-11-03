Чеснаков: Наше поражение от Львова - это брак мастерства

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 8-го тура УПЛ.

"Это брак мастерства. Мы контролируем мяч, доходим до штрафной, а потом уже то, что в футболе больше всего ценится - пас последний или удар последний, нам этого не хватает", - сказал Чеснаков.

Напомним, что после 8 туров чемпионата "Ворскла" расположилась на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.