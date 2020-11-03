  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чеснаков: Наше поражение от Львова - это брак мастерства
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чеснаков: Наше поражение от Львова - это брак мастерства

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане не смогли реализовать свои моменты

Чеснаков: Наше поражение от Львова - это брак мастерства
Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал поражение от "Львова" (0:1) в матче 8-го тура УПЛ.

"Это брак мастерства. Мы контролируем мяч, доходим до штрафной, а потом уже то, что в футболе больше всего ценится - пас последний или удар последний, нам этого не хватает", - сказал Чеснаков.

Напомним, что после 8 туров чемпионата "Ворскла" расположилась на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...