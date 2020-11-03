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Монзуль рассудит Динамо и Шахтер, Балакин будет работать на ВАР

Премьер-лига
(1 голосов)

Судейские назначения на матчи 9-го тура УПЛ

Монзуль рассудит Динамо и Шахтер, Балакин будет работать на ВАР
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 9-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 9-го тура будут работать:

6 ноября, пятница

"Днепр-1" – "Колос" – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр ВАР – Андрей Коваленко

7 ноября, суббота

"Олимпик" – "Мариуполь" – Денис Шурман (Киевская область). Арбитр ВАР – Виктор Копиевский

"Александрия" – "Львов" – Николай Кривоносов (Киев)

"Десна" – "Минай" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

8 ноября, воскресенье

"Рух" – "Ингулец" – Олег Деревинский (Киев)

"Динамо" – "Шахтер" – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР – Николай Балакин

"Заря" – "Ворскла" – Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР – Виталий Романов

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Golfik25 (Киев)
03.11.2020 в 20:08
монзуль ставить на матч тура и первого тура, ну просто топ. Сразу видно, хотят из матча цирк устроить.
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Hugo64 (PARIS)
03.11.2020 в 19:51
арановский опять судит? два пенальти поставил в прошлых судействах и оба левые которые по влияли на обе игры --и это признали ВСЕ-но никаких санкций против него как не в чем не бывало ОПЯТЬ ТУТ--ждем очередного
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