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Монзуль рассудит Динамо и Шахтер, Балакин будет работать на ВАР
Судейские назначения на матчи 9-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 9-го тура
Главными арбитрами на матчах 9-го тура будут работать:
6 ноября, пятница
"Днепр-1" – "Колос" – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр ВАР – Андрей Коваленко
7 ноября, суббота
"Олимпик" – "Мариуполь" – Денис Шурман (Киевская область). Арбитр ВАР – Виктор Копиевский
"Александрия" – "Львов" – Николай Кривоносов (Киев)
"Десна" – "Минай" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
8 ноября, воскресенье
"Рух" – "Ингулец" – Олег Деревинский (Киев)
"Динамо" – "Шахтер" – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР – Николай Балакин
"Заря" – "Ворскла" – Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР – Виталий Романов
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