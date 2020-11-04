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В девятом туре УПЛ Десна сыграет с Минаем в Киеве
В Чернигове сложная эпидемситуация
ФК
Противостояние состоится на "Оболонь-Арене". Матч перенесен из Чернигова из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Встреча "Десна" - "Минай" запланирована на седьмое ноября, и начнется в 19.30.
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