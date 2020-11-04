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В девятом туре УПЛ Десна сыграет с Минаем в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

В Чернигове сложная эпидемситуация

В девятом туре УПЛ Десна сыграет с Минаем в Киеве
Новина українською

ФК "Десна" в девятом туре УПЛ примет закарпатский "Минай" в Киеве, сообщает официальный телеграм черниговского клуба.

Противостояние состоится на "Оболонь-Арене". Матч перенесен из Чернигова из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Встреча "Десна" - "Минай" запланирована на седьмое ноября, и начнется в 19.30.

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай
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