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Мораес: Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее
Жуниор рад, что выступает за Шахтер
33-летний форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился впечатлениями о матче группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:6).
"Не могу скрыть счастья от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю! Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее. Вперед, "Шахтер", — написал Мораес.
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