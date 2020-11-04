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Мораес: Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее

Премьер-лига
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Жуниор рад, что выступает за Шахтер

Мораес: Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее
Новина українською

33-летний форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился впечатлениями о матче группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:6).

"Не могу скрыть счастья от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю! Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее. Вперед, "Шахтер", — написал Мораес.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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