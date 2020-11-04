Мораес: Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее

33-летний форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился впечатлениями о матче группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:6).

"Не могу скрыть счастья от возможности постепенно заниматься тем, что я так люблю! Я надеюсь восстановиться на 100% как можно быстрее. Вперед, "Шахтер", — написал Мораес.