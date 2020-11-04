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Кобин: Милевский - высококвалифицированный футболист, но ему уже 35 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что никакой конкретики

Кобин: Милевский - высококвалифицированный футболист, но ему уже 35 лет
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-игроку сборной Украины Артему Милевскому.

"Не комментирую слухи. Я не контактировал ни с Милевским, ни с его агентом. Хотя если бы вдруг возник вопрос с приглашением Артема в "Минай", то нужно было бы хорошенько подумать.

Согласен, Милевский - футболист высокой квалификации, но ему уже 35 лет. Однако, повторюсь, это все слухи и мне они не интересны. Сейчас на первом плане - качественно подготовиться к очередному календарному матчу с "Десной", - сказал Кобин.

Ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине. Также у Артема есть предложения из чемпионата Кипра.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский Динамо (Брест) ФК Минай
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
04.11.2020 в 21:25
Милевский - высококвалифицированный алкаш, и уничтожитель футбольной карьеры..
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+1
0
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genpet (Николаев)
04.11.2020 в 21:12
А Ибрагимовичу 39 лет...
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
04.11.2020 в 21:34
Это отличный пример для того, чтобы увидеть разницу. Кто тренировался, а кто бухал.
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0
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