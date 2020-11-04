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Кобин: Милевский - высококвалифицированный футболист, но ему уже 35 лет
Пока что никакой конкретики
Главный тренер "
"Не комментирую слухи. Я не контактировал ни с Милевским, ни с его агентом. Хотя если бы вдруг возник вопрос с приглашением Артема в "Минай", то нужно было бы хорошенько подумать.
Согласен, Милевский - футболист высокой квалификации, но ему уже 35 лет. Однако, повторюсь, это все слухи и мне они не интересны. Сейчас на первом плане - качественно подготовиться к очередному календарному матчу с "Десной", - сказал Кобин.
Ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине. Также у Артема есть предложения из чемпионата Кипра.
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