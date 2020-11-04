Кобин: Милевский - высококвалифицированный футболист, но ему уже 35 лет

Главный тренер " Миная " Василий Кобин прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-игроку сборной Украины Артему Милевскому.

"Не комментирую слухи. Я не контактировал ни с Милевским, ни с его агентом. Хотя если бы вдруг возник вопрос с приглашением Артема в "Минай", то нужно было бы хорошенько подумать.

Согласен, Милевский - футболист высокой квалификации, но ему уже 35 лет. Однако, повторюсь, это все слухи и мне они не интересны. Сейчас на первом плане - качественно подготовиться к очередному календарному матчу с "Десной", - сказал Кобин.

Ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине. Также у Артема есть предложения из чемпионата Кипра.