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Громов и Махарадзе вернулись в общую группу Зари
Два футболиста луганчан залечили травмы
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Сегодня луганчане провели тренировку, при этом к работе в общей группе приступили голкипер Заури Махарадзе и хавбек Артем Громов.
Отметим, что Громов не играл с начала октября, а Махарадзе и вовсе пропустил начало сезона и даже не попал в заявку команды на чемпионат и еврокубки.
Напомним, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
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Источник:Твиттер Зари
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