Громов и Махарадзе вернулись в общую группу Зари

" Заря " продолжает подготовку к матчу 3-го тура Лиги Европы с АЕКом.

Сегодня луганчане провели тренировку, при этом к работе в общей группе приступили голкипер Заури Махарадзе и хавбек Артем Громов.

Отметим, что Громов не играл с начала октября, а Махарадзе и вовсе пропустил начало сезона и даже не попал в заявку команды на чемпионат и еврокубки.

Напомним, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.