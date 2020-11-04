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Громов и Махарадзе вернулись в общую группу Зари

Премьер-лига
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Два футболиста луганчан залечили травмы

Громов и Махарадзе вернулись в общую группу Зари
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"Заря" продолжает подготовку к матчу 3-го тура Лиги Европы с АЕКом.

Сегодня луганчане провели тренировку, при этом к работе в общей группе приступили голкипер Заури Махарадзе и хавбек Артем Громов.

Отметим, что Громов не играл с начала октября, а Махарадзе и вовсе пропустил начало сезона и даже не попал в заявку команды на чемпионат и еврокубки.

Напомним, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Заури Махарадзе
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Источник:
Твиттер Зари

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