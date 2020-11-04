Днепр-1 сдал негативные тесты на коронавирус

На этой неделе все футболисты, тренеры и персонал трех составов СК "Днепр-1 " прошли очередное тестирование на коронавирус.

Все ПЦР-тесты дали отрицательные результаты, поэтому команда продолжает готовиться к матчу чемпионата против "Колоса".

Напомним, что после 8-ми туров "Днепр-1" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.