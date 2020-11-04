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Днепр-1 сдал негативные тесты на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда продолжает готовится к матчу с Колосом

Днепр-1 сдал негативные тесты на коронавирус
Новина українською

На этой неделе все футболисты, тренеры и персонал трех составов СК "Днепр-1" прошли очередное тестирование на коронавирус.

Все ПЦР-тесты дали отрицательные результаты, поэтому команда продолжает готовиться к матчу чемпионата против "Колоса".

Напомним, что после 8-ми туров "Днепр-1" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
СК Днепр-1

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