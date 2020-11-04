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Днепр-1 сдал негативные тесты на коронавирус
Команда продолжает готовится к матчу с Колосом
На этой неделе все футболисты, тренеры и персонал трех составов
Все ПЦР-тесты дали отрицательные результаты, поэтому команда продолжает готовиться к матчу чемпионата против "Колоса".
Напомним, что после 8-ми туров "Днепр-1" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:СК Днепр-1
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