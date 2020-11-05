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Кравченко: Не могу сказать, что между Михайленко и Йовичевичем есть большое отличие

Премьер-лига
(1 голосов)

А также было видно, что доверия к Михайленко нет

Кравченко: Не могу сказать, что между Михайленко и Йовичевичем есть большое отличие
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Сергей Кравченко прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне и смену главного тренера в клубе.

- Конечно, старт у нас провальный. Три игры - одно очко... В оправдание могу сказать, что в этих матчах мы заслуживали большего, об этом говорит статистика. Но это все в футбол не играет, счет на табло. Поэтому и случилась смена тренера. Думаю, она была логичной и напрашивалась еще с лета, когда пошли эти разговоры. Было понятно, что это неизбежно и лишь вопрос времени. Было видно, что доверия к Михайленко нет и он оставался до первой осечки. Но виноваты и мы сами, что эта осечка случилась. Было бы все хорошо - наверное, не меняли бы тренера. В команде все было хорошо с Михайленко в плане отношений, тренировочного процесса, игр. Проблем не было.

Не могу сказать, что между Михайленко и Йовичевичем есть большое отличие. Похожий испанский стиль тренировочного цикла, их требования. Немного сменили схему на старте сезона, а сама структура, принципы и задачи очень похожи. С новым тренерским штабом у меня хорошие рабочие отношения. Да, стал играть меньше, но ничего. Будем бороться, это футбол, это конкуренция.

Пришли качественные футболисты. Думаю, что мы однозначно стали сильнее. Наша цель - бороться за еврокубки. Может быть, мы потеряли какие-то золотые очки, но сейчас рано об этом говорить. Еще много игр впереди. Все шансы есть, чемпионат очень ровный, большая плотность, - сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко Дмитрий Михайленко Игор Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
05.11.2020 в 12:53
По большёму счёту Кравченко не должно быть в команде
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