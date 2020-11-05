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Чоботенко: Философия Мариуполя - играть остро, всегда на атаку, всегда вперед

Премьер-лига
(1 голосов)

В таком ключе мариупольцы собираются играть и в матче против Олимпика

Чоботенко: Философия Мариуполя - играть остро, всегда на атаку, всегда вперед
Новина українською

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ с "Олимпиком", который состоится в субботу 7 ноября.

— Что думаешь о предстоящей игре?

— Уверен, будет непростой матч. "Олимпик" сейчас набрал очень хороший ход, поэтому готовимся очень серьезно.

— Настроены на атакующий стиль игры?

— Да, наша философия — играть остро, всегда на атаку, всегда вперед. Этот матч не станет исключением.

— Все ли здоровы?

— Да. Сейчас потихоньку уже возвращаются те, кто были с микротравмами – так что будем в боевом составе.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Сергей Чоботенко
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
05.11.2020 в 19:03
Философия Мариуполя - это вовремя раздвинуть ноги перед кротами и получить удовольствие!
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
05.11.2020 в 18:58
Для чого цьому мадріуполю щось там розповідати про щось гостре. Вже побачили як гостро цей сателіт грав проти шахтьора Бразилія.
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+2
0


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