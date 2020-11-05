Чоботенко: Философия Мариуполя - играть остро, всегда на атаку, всегда вперед

Защитник " Мариуполя " Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ с "Олимпиком", который состоится в субботу 7 ноября.

— Что думаешь о предстоящей игре?

— Уверен, будет непростой матч. "Олимпик" сейчас набрал очень хороший ход, поэтому готовимся очень серьезно.

— Настроены на атакующий стиль игры?

— Да, наша философия — играть остро, всегда на атаку, всегда вперед. Этот матч не станет исключением.

— Все ли здоровы?

— Да. Сейчас потихоньку уже возвращаются те, кто были с микротравмами – так что будем в боевом составе.