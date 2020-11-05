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Чоботенко: Философия Мариуполя - играть остро, всегда на атаку, всегда вперед
В таком ключе мариупольцы собираются играть и в матче против Олимпика
Защитник "
— Что думаешь о предстоящей игре?
— Уверен, будет непростой матч. "Олимпик" сейчас набрал очень хороший ход, поэтому готовимся очень серьезно.
— Настроены на атакующий стиль игры?
— Да, наша философия — играть остро, всегда на атаку, всегда вперед. Этот матч не станет исключением.
— Все ли здоровы?
— Да. Сейчас потихоньку уже возвращаются те, кто были с микротравмами – так что будем в боевом составе.
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