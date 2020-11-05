Шахтер начал подготовку к матчу с Динамо

После матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Боруссией" (М) 0:6 игроки " Шахтера " получили день отдыха, а уже в четверг, 5 ноября, "горняки" провели тренировку в Святошино.

Перед началом сессии Луиш Каштру провел часовое теоретическое занятие, на котором разбиралась игра с "Боруссией".

Тренировка стартовала с разминки, упражнений на удержание мяча и отработку передач. Затем футболисты, которые участвовали в поединке Лиги чемпионов, отправились восстанавливаться, остальные же оттачивали выходы два в один и провели двусторонку.

На пятницу, 6 ноября, у "оранжево-черных" также запланирована утренняя тренировка.

Напомним, что матч 9-го тура Премьер-лиги с "Динамо" - Шахтер состоится в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 на НСК "Олимпийский".