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Шахтер начал подготовку к матчу с Динамо
Украинское Класичне уже в воскресенье
После матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Боруссией" (М) 0:6 игроки "
Перед началом сессии Луиш Каштру провел часовое теоретическое занятие, на котором разбиралась игра с "Боруссией".
Тренировка стартовала с разминки, упражнений на удержание мяча и отработку передач. Затем футболисты, которые участвовали в поединке Лиги чемпионов, отправились восстанавливаться, остальные же оттачивали выходы два в один и провели двусторонку.
На пятницу, 6 ноября, у "оранжево-черных" также запланирована утренняя тренировка.
Напомним, что матч 9-го тура Премьер-лиги с "Динамо" - Шахтер состоится в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 на НСК "Олимпийский".
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