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Ушла из жизни вдова Валерия Лобановского Аделаида

Премьер-лига
(2 голосов)

Соболезнования родным и близким

Ушла из жизни вдова Валерия Лобановского Аделаида
Новина українською

В четверг, 5 ноября, на 81-м году жизни скончалась вдова легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна.

Киевский клуб высказал соболезнования родным и близким в связи с ее смертью.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким", – сказал президент клуба Игорь Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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