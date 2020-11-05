Ушла из жизни вдова Валерия Лобановского Аделаида

В четверг, 5 ноября, на 81-м году жизни скончалась вдова легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна.

Киевский клуб высказал соболезнования родным и близким в связи с ее смертью.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким", – сказал президент клуба Игорь Суркис.