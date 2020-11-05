  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Невозможное - возможно: Колос выпустил сериал про свой дебютный сезон в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невозможное - возможно: Колос выпустил сериал про свой дебютный сезон в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Первая серия выйдет в эфир уже в субботу

Невозможное - возможно: Колос выпустил сериал про свой дебютный сезон в УПЛ
Новина українською

Ковалевский "Колос" выпустил сериал про свой дебютный сезон в УПЛ.

В сериале, который называется "Невозможное - возможно", будет 9 серий, и он выйдет уже в ближайшие дни.

В нем будет показано, как команда пробилась в УПЛ, как жила этот сезон, как играла, отдыхала, радовалась победам и переживала поражения. Все от матча за выход в УПЛ с "Черноморцем", до решающей игры сезона за выход в Лигу Европы с "Мариуполем".

Премьера 1-й серии состоится уже в эту субботу на клубном ютуб-канале.

Напомним, что в прошлом, своем дебютном сезоне в УПЛ, "Колос" через плей-офф завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...