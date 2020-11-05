Невозможное - возможно: Колос выпустил сериал про свой дебютный сезон в УПЛ

Ковалевский " Колос " выпустил сериал про свой дебютный сезон в УПЛ.

В сериале, который называется "Невозможное - возможно", будет 9 серий, и он выйдет уже в ближайшие дни.

В нем будет показано, как команда пробилась в УПЛ, как жила этот сезон, как играла, отдыхала, радовалась победам и переживала поражения. Все от матча за выход в УПЛ с "Черноморцем", до решающей игры сезона за выход в Лигу Европы с "Мариуполем".

Премьера 1-й серии состоится уже в эту субботу на клубном ютуб-канале.

Напомним, что в прошлом, своем дебютном сезоне в УПЛ, "Колос" через плей-офф завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы.