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Невозможное - возможно: Колос выпустил сериал про свой дебютный сезон в УПЛ
Первая серия выйдет в эфир уже в субботу
Ковалевский "
В сериале, который называется "Невозможное - возможно", будет 9 серий, и он выйдет уже в ближайшие дни.
В нем будет показано, как команда пробилась в УПЛ, как жила этот сезон, как играла, отдыхала, радовалась победам и переживала поражения. Все от матча за выход в УПЛ с "Черноморцем", до решающей игры сезона за выход в Лигу Европы с "Мариуполем".
Премьера 1-й серии состоится уже в эту субботу на клубном ютуб-канале.
Напомним, что в прошлом, своем дебютном сезоне в УПЛ, "Колос" через плей-офф завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы.
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