Пятов: С Луческу мы расстались друзьями, но его шаг с переходом в Динамо я не понял

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов в эфире "Люкс ФМ" поделился мнением о работе Мирчи Луческу в "Динамо".

– Приход Луческу в "Динамо" добавил мотивации?

– Как ни крути, есть желание доказать. У ребят из "Шахтера" есть свое мнение. Человек столько лет был в "Шахтере", перейти к конкуренту – не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызов. 75 лет. Мне тяжело понять.

Конечно, Я вижу, что он сделал хорошую работу за это время. Он еще раз доказал, что недаром в "Шахтере" добился таких результатов.

– Есть тремор, когда встречаешься с его командой, и он смотрит на тебя как тренер соперника?

– Нет. Я на это не обращаю внимания. Наоборот, это мне помогает, ведь я знаю его подход, примерно тактику.

– Есть желание что-то доказать?

– Нет. А что доказывать? Я доказывал свою состоятельность, когда был под его руководством. Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся – желаем друг другу всего хорошего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в "Динамо" я не понял.