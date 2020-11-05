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Пятов: С Луческу мы расстались друзьями, но его шаг с переходом в Динамо я не понял

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан горняков высказал свое мнение о решении Мирчи Луческу принять Динамо

Пятов: С Луческу мы расстались друзьями, но его шаг с переходом в Динамо я не понял
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в эфире "Люкс ФМ" поделился мнением о работе Мирчи Луческу в "Динамо".

– Приход Луческу в "Динамо" добавил мотивации?

– Как ни крути, есть желание доказать. У ребят из "Шахтера" есть свое мнение. Человек столько лет был в "Шахтере", перейти к конкуренту – не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызов. 75 лет. Мне тяжело понять.

Конечно, Я вижу, что он сделал хорошую работу за это время. Он еще раз доказал, что недаром в "Шахтере" добился таких результатов.

– Есть тремор, когда встречаешься с его командой, и он смотрит на тебя как тренер соперника?

– Нет. Я на это не обращаю внимания. Наоборот, это мне помогает, ведь я знаю его подход, примерно тактику.

– Есть желание что-то доказать?

– Нет. А что доказывать? Я доказывал свою состоятельность, когда был под его руководством. Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся – желаем друг другу всего хорошего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в "Динамо" я не понял.

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В статье: Мирча Луческу Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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MES QUE UN CLUB
06.11.2020 в 00:41
Тупой наверное потому что, потому и не понимаешь ничего.
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0
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absurdlight (Kiev)
06.11.2020 в 00:10
Ну надо же как-то шансы уровнять.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
06.11.2020 в 00:06
Это похоже на леятельность "шахтеровского Геббельса" Срны.... Высеры Леоненко,маразматика Сабо и этого манипулятора.... И все перед матчем с ДИНАМО...Как обычно...Школа шакалов...
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0
-2
MIG-40 (Одесса)
06.11.2020 в 00:04
Ну хорошего понемножку. С начало Шахтер, а теперь и Динамо .)
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0
0
Saint52 (Рябухи)
05.11.2020 в 23:44
Не для твоего ума. Тебе не понять.
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+2
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
05.11.2020 в 23:41
Мораеса понял, Луческу не понял. Двойной стандарт.
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+3
-1


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