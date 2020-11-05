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Пятов: С Луческу мы расстались друзьями, но его шаг с переходом в Динамо я не понял
Капитан горняков высказал свое мнение о решении Мирчи Луческу принять Динамо
Голкипер "
– Приход Луческу в "Динамо" добавил мотивации?
– Как ни крути, есть желание доказать. У ребят из "Шахтера" есть свое мнение. Человек столько лет был в "Шахтере", перейти к конкуренту – не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызов. 75 лет. Мне тяжело понять.
Конечно, Я вижу, что он сделал хорошую работу за это время. Он еще раз доказал, что недаром в "Шахтере" добился таких результатов.
– Есть тремор, когда встречаешься с его командой, и он смотрит на тебя как тренер соперника?
– Нет. Я на это не обращаю внимания. Наоборот, это мне помогает, ведь я знаю его подход, примерно тактику.
– Есть желание что-то доказать?
– Нет. А что доказывать? Я доказывал свою состоятельность, когда был под его руководством. Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся – желаем друг другу всего хорошего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в "Динамо" я не понял.
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