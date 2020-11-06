9-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня начнется 9-й тур УПЛ , который расписан на пятницу, субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

9 тур

6 ноября (пятница)

Днепр-1 - Колос 19:00 - УНИАН

7 ноября (суббота)

Олимпик - Мариуполь 14:00 – Футбол 2

Александрия - Львов 17:00 – Футбол 2

Десна - Минай 19:30 – Футбол 2

8 ноября (воскресенье)

Рух - Ингулец 14:00 – Футбол 1

Динамо - Шахтер 17:00 – 2+2

Заря - Ворскла 19:30 – УНИАН

Также отметим, что матчи Днепр-1 – Колос, Динамо – Шахтер и Заря – Ворскла можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.