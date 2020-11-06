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9-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей девятого тура
Уже сегодня начнется 9-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
9 тур
6 ноября (пятница)
Днепр-1 - Колос 19:00 - УНИАН
7 ноября (суббота)
Олимпик - Мариуполь 14:00 – Футбол 2
Александрия - Львов 17:00 – Футбол 2
Десна - Минай 19:30 – Футбол 2
8 ноября (воскресенье)
Рух - Ингулец 14:00 – Футбол 1
Динамо - Шахтер 17:00 – 2+2
Заря - Ворскла 19:30 – УНИАН
Также отметим, что матчи Днепр-1 – Колос, Динамо – Шахтер и Заря – Ворскла можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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