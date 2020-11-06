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Брикнер и Мысак тренируются в общей группе Руха

Премьер-лига
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Усиление для львовян в матче с Ингульцом?

Брикнер и Мысак тренируются в общей группе Руха
Новина українською

Голкипер Роман Мысак и полузащитник Иван Брикнер вернулись к тренировкам в общей группе "Руха".

Из-за болезни игроки пропускали последние матчи львовского клуба.

"Рух" продолжает подготовку к матчу 9-го тура УПЛ против "Ингульца".

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В статье: Роман Мысак Иван Брикнер Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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