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Брикнер и Мысак тренируются в общей группе Руха
Усиление для львовян в матче с Ингульцом?
Голкипер Роман Мысак и полузащитник Иван Брикнер вернулись к тренировкам в общей группе "Руха".
Из-за болезни игроки пропускали последние матчи львовского клуба.
"Рух" продолжает подготовку к матчу 9-го тура УПЛ против "Ингульца".
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Источник:ФК Рух
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