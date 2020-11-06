Костевич рассказал о своей травме и желании скорее вернуться в Динамо

Полузащитник "Динамо" Владимир Костевич в Инстаграм написал о своей травме.

- Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в "Динамо", но, к сожалению, травмы - это часть футбола, и чтобы травмироваться, не нужно провести много времени в команде, это происходит за доли секунды, и может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе.

Я был прооперирован и это только первый этап, дальше - настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее.

Хочу поблагодарить всех за поддержку, которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях!, - написал Костевич.