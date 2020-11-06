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Майкон о матче Динамо - Шахтер: Прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность
Киевляне и дончане сыграют уже в это воскресенье
Хавбек
- Важная игра. В принципе, как и все остальные. Но, конечно, любой матч против "Динамо" для нас особенный. Мы очень серьезно должны подойти к этой игре.
Мы прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность. Мы постараемся поработать, чтобы провести хорошую игру. И, если это возможно, добиться победы, потому что это очень важно для нас, - сказал Майкон.
Напомним, после восьми туров УПЛ "Шахтер" отстает от "Динамо" на четыре очка.
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