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Майкон о матче Динамо - Шахтер: Прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне и дончане сыграют уже в это воскресенье

Майкон о матче Динамо - Шахтер: Прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность
Новина українською

Хавбек донецкого "Шахтера" Майкон поделился ожиданиями от матча украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо".

- Важная игра. В принципе, как и все остальные. Но, конечно, любой матч против "Динамо" для нас особенный. Мы очень серьезно должны подойти к этой игре.

Мы прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность. Мы постараемся поработать, чтобы провести хорошую игру. И, если это возможно, добиться победы, потому что это очень важно для нас, - сказал Майкон.

Напомним, после восьми туров УПЛ "Шахтер" отстает от "Динамо" на четыре очка.

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В статье: Майкон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar TV

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.11.2020 в 10:22
Мы прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность. С Боруссией не знали?
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