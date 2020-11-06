Майкон о матче Динамо - Шахтер: Прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность

Хавбек донецкого "Шахтера" Майкон поделился ожиданиями от матча украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо".

- Важная игра. В принципе, как и все остальные. Но, конечно, любой матч против "Динамо" для нас особенный. Мы очень серьезно должны подойти к этой игре.

Мы прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность. Мы постараемся поработать, чтобы провести хорошую игру. И, если это возможно, добиться победы, потому что это очень важно для нас, - сказал Майкон.

Напомним, после восьми туров УПЛ "Шахтер" отстает от "Динамо" на четыре очка.