Определен лучший арбитр восьмого тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Восьмой тур выдался не идеальным в плане судейской работы, однако выбирать было из кого. В итоге, лучшим эксперты признали опытного Ярослава Козыка. Он судил матч "Александрия" - "Десна" (2:2), показал игрокам обеих команд девять желтых карточек и одну красную. Назначил пенальти в ворота хозяев.