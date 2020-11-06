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Определен лучший арбитр восьмого тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое в сезоне признание для опытного рефери

Определен лучший арбитр восьмого тура Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Восьмой тур выдался не идеальным в плане судейской работы, однако выбирать было из кого. В итоге, лучшим эксперты признали опытного Ярослава Козыка. Он судил матч "Александрия" - "Десна" (2:2), показал игрокам обеих команд девять желтых карточек и одну красную. Назначил пенальти в ворота хозяев.

Для Ярослава Козыка это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й тур), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й тур), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур).

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В статье: лучший арбитр тура
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Комментарии (1)
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zabo44
06.11.2020 в 12:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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