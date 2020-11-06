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Выбор УПЛ. Лучшим игроком в октябре признан форвард Ворсклы, лучшим тренером - наставник Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Кулач и Йовичевич получили признание

Выбор УПЛ. Лучшим игроком в октябре признан форвард Ворсклы, лучшим тренером - наставник Днепра-1
Новина українською

На сайте УПЛ прошло голосование за лучших игрока и тренера в октябре 2020.

Лучшим игроком признан форварда "Ворсклы" Владислав Кулач - 25% всех голосов. Он забивал голы во всех трех матчах в этом месяце, а именно "Днепру-1", "Олимпику" и "Шахтеру".

Второе место у полузащитника "Днепра-1" Александра Назаренко (21%), третье - у Дмитрия Ризныка из "Ворсклы" (19%).

Среди тренеров лучшим выбрали Игора Йовичевича из "Днепра-1", у которого 45% голосов.

Игорь Климовский и Виталий Шумский разделили второе место, у обоих по 19%. Виктор Скрипник набрал 17% голосов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Йовичевич УПЛ Владислав Кулач СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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