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Выбор УПЛ. Лучшим игроком в октябре признан форвард Ворсклы, лучшим тренером - наставник Днепра-1
Кулач и Йовичевич получили признание
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Лучшим игроком признан форварда "Ворсклы" Владислав Кулач - 25% всех голосов. Он забивал голы во всех трех матчах в этом месяце, а именно "Днепру-1", "Олимпику" и "Шахтеру".
Второе место у полузащитника "Днепра-1" Александра Назаренко (21%), третье - у Дмитрия Ризныка из "Ворсклы" (19%).
Среди тренеров лучшим выбрали Игора Йовичевича из "Днепра-1", у которого 45% голосов.
Игорь Климовский и Виталий Шумский разделили второе место, у обоих по 19%. Виктор Скрипник набрал 17% голосов.
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