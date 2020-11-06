Выбор УПЛ. Лучшим игроком в октябре признан форвард Ворсклы, лучшим тренером - наставник Днепра-1

На сайте УПЛ прошло голосование за лучших игрока и тренера в октябре 2020.

Лучшим игроком признан форварда "Ворсклы" Владислав Кулач - 25% всех голосов. Он забивал голы во всех трех матчах в этом месяце, а именно "Днепру-1", "Олимпику" и "Шахтеру".

Второе место у полузащитника "Днепра-1" Александра Назаренко (21%), третье - у Дмитрия Ризныка из "Ворсклы" (19%).

Среди тренеров лучшим выбрали Игора Йовичевича из "Днепра-1", у которого 45% голосов.

Игорь Климовский и Виталий Шумский разделили второе место, у обоих по 19%. Виктор Скрипник набрал 17% голосов.