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Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится в запланированное число

Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
Новина українською

Руководство киевского "Динамо" обращалось к "Шахтеру" во вторник, 3 ноября, с просьбой о возможном переносе матча этих команд.

Причиной является большое количество инфицированных коронавирусом футболистов киевской команды. В донецком клубе на предложение о переносе ответили отказом, информирует ТГ-канал Динамо Киев Inside.

Матч 9-го туру УПЛ "Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк состоится 8 ноября в 17:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
06.11.2020 в 15:36
))))))))))))))))))
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