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Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
Матч состоится в запланированное число
Руководство киевского "Динамо" обращалось к "Шахтеру" во вторник, 3 ноября, с просьбой о возможном переносе матча этих команд.
Причиной является большое количество инфицированных коронавирусом футболистов киевской команды. В донецком клубе на предложение о переносе ответили отказом, информирует ТГ-канал Динамо Киев Inside.
Матч 9-го туру УПЛ "Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк состоится 8 ноября в 17:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве.
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Источник:Динамо Киев Inside
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Kolibri (Киевоград)
06.11.2020 в 15:36
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