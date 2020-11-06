Майкон: Мы должны ни в коем случае не допустить недооценки Динамо

Полузащитник " Шахтера " Майкон рассказал о предстоящем матче с "Динамо", который состоится в воскресенье, 8 ноября.

– Как оцениваешь психологическое состояние команды?

– Поражение в Лиге чемпионов с таким крупным счетом не может не расстраивать. Мы не были похожи на себя, но футбол дает шанс усвоить урок и исправиться. Теперь "Шахтер" ждет противостояние с главным соперником в Украине. Постараемся отойти от этой непростой ситуации и снова быть лидерами.

– У "Шахтера" плотный график. Какова физическая форма?

– Мы успеваем восстанавливаться, и неудачи ни в коем случае не связаны с отсутствием свежести или физическими кондициями. Такое может происходить в любой стране с любым клубом. Мы должны подготовиться наилучшим образом к этому большому матчу.

– Что можешь сказать о нынешнем "Динамо"?

– Очень организованная команда, с которой тяжело развивать атаки. В этом году мы имели трудности в поединке с динамовцами. Но у нас собраны квалифицированные ребята, прекрасный коллектив, и я думаю, что мы сможем хорошо сыграть и добиться победы.

– Недавно "Шахтер" пережил массовое инфицирование футболистов коронавирусом, а сейчас с этим столкнулось и "Динамо". Как это отразится на матче?

– К сожалению, подобная ситуация сейчас во всем мире. Понятно, что нужно соблюдать максимальные меры предосторожности, ведь никто не хочет получить положительный тест на коронавирус и отдалиться от команды. В "Динамо" достаточно хороших игроков, и мы должны с уважением относиться ко всем и ни в коем случае не допустить недооценки.