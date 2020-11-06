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Майкон: Мы должны ни в коем случае не допустить недооценки Динамо
хавбек горняков рассказал о скором матче с Динамо
Полузащитник "
– Как оцениваешь психологическое состояние команды?
– Поражение в Лиге чемпионов с таким крупным счетом не может не расстраивать. Мы не были похожи на себя, но футбол дает шанс усвоить урок и исправиться. Теперь "Шахтер" ждет противостояние с главным соперником в Украине. Постараемся отойти от этой непростой ситуации и снова быть лидерами.
– У "Шахтера" плотный график. Какова физическая форма?
– Мы успеваем восстанавливаться, и неудачи ни в коем случае не связаны с отсутствием свежести или физическими кондициями. Такое может происходить в любой стране с любым клубом. Мы должны подготовиться наилучшим образом к этому большому матчу.
– Что можешь сказать о нынешнем "Динамо"?
– Очень организованная команда, с которой тяжело развивать атаки. В этом году мы имели трудности в поединке с динамовцами. Но у нас собраны квалифицированные ребята, прекрасный коллектив, и я думаю, что мы сможем хорошо сыграть и добиться победы.
– Недавно "Шахтер" пережил массовое инфицирование футболистов коронавирусом, а сейчас с этим столкнулось и "Динамо". Как это отразится на матче?
– К сожалению, подобная ситуация сейчас во всем мире. Понятно, что нужно соблюдать максимальные меры предосторожности, ведь никто не хочет получить положительный тест на коронавирус и отдалиться от команды. В "Динамо" достаточно хороших игроков, и мы должны с уважением относиться ко всем и ни в коем случае не допустить недооценки.
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