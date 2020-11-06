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Денисов: Владелец Мариуполя футболом не так интересуется, поэтому клуб живет за счет аренд

Премьер-лига
(2 голосов)

Директор каналов Футбол высказался о 13 арендованных игроках у Шахтера

Денисов: Владелец Мариуполя футболом не так интересуется, поэтому клуб живет за счет аренд
Новина українською

Директор каналов Футбол Александр Денисов высказал свое мнение о большом количестве арендованных игроков "Шахтера" в "Мариуполе".

"Если говорить об арендованных, я точно знаю, что структура контрактов "Шахтера" и "Мариуполя" позволяет арендованным игрокам играть против "Шахтера" в очных матчах. Но за это прописана определенная сумма, поэтому в большинстве случаев игроки "Шахтера" и "Динамо" не играют против своих команд. Вопрос дискуссионный. Любая ошибка может говорить о том, что игрок специально слил игру или что-то в таком роде. Наверное, это правильно.

Другой вопрос, что в "Мариуполе" аж 13 футболистов и это вызывает возмущение. Нет смысла говорить адвокатские вещи и кто прав. В нашем регламенте футбольном не ограничено количество арендованных игроков. И это будет решить сугубо лига и все клубы. Вопрос не поднимается, возможно всех все устраивает. И у "Шахтера", и у "Динамо" много своих воспитанников, которым нужно где-то играть и получать практику.

Лично мне не нравится 13 арендованных игроков "Шахтера" в "Мариуполе". Мне не нравится, что команда таким образом существует. Известно, что собственник "Мариуполя" футболом не так интересуется, поэтому клуб поддерживается на плаву теми средствами, которые есть: аренда, приобретение недорогих игроков, свободные агенты. Но опять же это должны решить лига и клубы", - сказал Денисов.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Денисов Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2020 в 17:11
Пенисов ! Ты всех за идиотов держишь... Какой владелец мариуполя ??? Клуб финансирует комбинат иллича,которым владеет ахметов... Эта команда нужна для слива ежегодно 18 очков шахтьору....
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