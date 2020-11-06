Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривцов: При Луческу Динамо заметно поменяло игру
Украинское Классико уже в воскресенье
Защитник "
– Как изменилась игра "Динамо" в последнее время?
– При Мирче Луческу "Динамо" поменяло игру, произошли заметные изменения. Но с киевлянами всегда были тяжелые и интересные поединки. Думаю, и этот матч не станет исключением.
– Ты недавно вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса и еще не провел ни одной игры. Как оцениваешь собственную готовность?
– Я фактически месяц пропустил, находясь на лечении в домашней изоляции. Провел только четыре тренировки, из них две – предыгровые и не такие сложные по нагрузкам. Да, отдельно есть упражнения, которые помогают быстрее набрать физическую форму, но я чувствую, что пока не готов к матчам. У нас опытные тренеры, которые знают, как подводить к оптимальной форме.
Популярное сейчас
- Денисов: Владелец Мариуполя футболом не так интересуется, поэтому клуб живет за счет аренд
- Динамо - Шахтер. Луческу вновь обыграет горняков?
- Еле ноги унесли. Фейеноорд - ЦСКА М 3:1. Обзор матча и видео голов
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО