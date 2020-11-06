Кривцов: При Луческу Динамо заметно поменяло игру

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов перед матчем с "Динамо" рассказал об изменениях в игре киевлян и о своей готовности к матчу.

– Как изменилась игра "Динамо" в последнее время?

– При Мирче Луческу "Динамо" поменяло игру, произошли заметные изменения. Но с киевлянами всегда были тяжелые и интересные поединки. Думаю, и этот матч не станет исключением.

– Ты недавно вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса и еще не провел ни одной игры. Как оцениваешь собственную готовность?

– Я фактически месяц пропустил, находясь на лечении в домашней изоляции. Провел только четыре тренировки, из них две – предыгровые и не такие сложные по нагрузкам. Да, отдельно есть упражнения, которые помогают быстрее набрать физическую форму, но я чувствую, что пока не готов к матчам. У нас опытные тренеры, которые знают, как подводить к оптимальной форме.