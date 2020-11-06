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Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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5 октября. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00
"Днепр-1" - "Колос" (Ковалёвка)
Этом летом "Днепр-1" и "Колос" встречались в стыковых матчах за право сыграть в Лиге Европы. Тот поединок завершился убедительной победой ковалёвцев 4:1, которые по итогу и отправились в дебютный для себя еврокубковый поход. Сейчас будет новая встреча соперников. За это время днепряне уже успели сменить главного тренера: Дмитрий Михайленко оставил должность, а теперь команду тренирует Игорь Йовичевич.
"Колос" после восьми туров занимает шестую строчку, "Днепр-1" - десятый. Оба соперника забивают практически во всех играх текущего чемпионата. Ждём результативный футбол?
Смотрите матч "Днепр-1" - "Колос" прямо в этой новости бесплатно в плеере Youtube-канала FootballHub. Если у вас нет возможности увидеть игру, следите за ходом поединка в текстовой трансляции на UA-Футбол
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