Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. 9-й тур

5 октября. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00

"Днепр-1" - "Колос" (Ковалёвка)

Этом летом "Днепр-1" и "Колос" встречались в стыковых матчах за право сыграть в Лиге Европы. Тот поединок завершился убедительной победой ковалёвцев 4:1, которые по итогу и отправились в дебютный для себя еврокубковый поход. Сейчас будет новая встреча соперников. За это время днепряне уже успели сменить главного тренера: Дмитрий Михайленко оставил должность, а теперь команду тренирует Игорь Йовичевич.

"Колос" после восьми туров занимает шестую строчку, "Днепр-1" - десятый. Оба соперника забивают практически во всех играх текущего чемпионата. Ждём результативный футбол?