Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коноплянка: У Динамо нет полкоманды. Не знаю, будет ли матч захватывающим
Коронавирус выбивает из колеи
Хавбек "
"Коронавирус мешает не только спорту, а всей жизни. Никто не мог представить, что такое может быть. Но нужно смириться и стараться избегать его. Он портит удовольствие от футбола. Половины команды нет у "Динамо". Не знаю, будет ли матч захватывающим, но, надеюсь, все же будет интересным.
Матч не за три очка, а за шесть для нас. Мы понимаем, что проигрывать нельзя, иначе будет 7 очков отставания. Нужно добиться результата", - сказал Коноплянка.
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье 8 ноября и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
- Еле ноги унесли. Фейеноорд - ЦСКА М 3:1. Обзор матча и видео голов
- Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы
- В матче Львов - Ворскла арбитр ошибся и VAR ему не помог - судейский анализ
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО