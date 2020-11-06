Коноплянка: У Динамо нет полкоманды. Не знаю, будет ли матч захватывающим

Хавбек " Шахтера " Евгений Коноплянка в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ с "Динамо".

"Коронавирус мешает не только спорту, а всей жизни. Никто не мог представить, что такое может быть. Но нужно смириться и стараться избегать его. Он портит удовольствие от футбола. Половины команды нет у "Динамо". Не знаю, будет ли матч захватывающим, но, надеюсь, все же будет интересным.

Матч не за три очка, а за шесть для нас. Мы понимаем, что проигрывать нельзя, иначе будет 7 очков отставания. Нужно добиться результата", - сказал Коноплянка.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье 8 ноября и начнется в 17:00.