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Коноплянка: У Динамо нет полкоманды. Не знаю, будет ли матч захватывающим

Премьер-лига
(1 голосов)

Коронавирус выбивает из колеи

Коноплянка: У Динамо нет полкоманды. Не знаю, будет ли матч захватывающим
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ с "Динамо".

"Коронавирус мешает не только спорту, а всей жизни. Никто не мог представить, что такое может быть. Но нужно смириться и стараться избегать его. Он портит удовольствие от футбола. Половины команды нет у "Динамо". Не знаю, будет ли матч захватывающим, но, надеюсь, все же будет интересным.

Матч не за три очка, а за шесть для нас. Мы понимаем, что проигрывать нельзя, иначе будет 7 очков отставания. Нужно добиться результата", - сказал Коноплянка.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье 8 ноября и начнется в 17:00.

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В статье: Евгений Коноплянка Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.11.2020 в 19:20
Зато у Шахтера команда на 100%. Для 6-0 хватает
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