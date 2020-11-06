Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турнирная таблица УПЛ 2020/21
Материал постоянно обновляется
Актуальная турнирная таблица украинской Премьер-лиги в сезоне 2020/21.
Напомним, что по итогам чемпионата две лучшие команды попадают в Лигу чемпионов УЕФА, а ещё три коллектива получат путёвки в два других еврокубковых турнира: Лигу Европы и Лигу конференций. Коллектив, который займёт последнее место в таблице, вылетает из УПЛ.
Ожидается, что в сезоне-2021/22 в Премьер-лиге будет играть 16 команд.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|8
|6
|2
|0
|17-4
|+13
|20
|0
|2
|Шахтер
|8
|4
|4
|0
|20-9
|+11
|16
|0
|3
|Ворскла
|8
|4
|3
|1
|13-6
|+7
|15
|0
|4
|Десна
|8
|3
|4
|1
|13-9
|+4
|13
|0
|5
|Олимпик
|8
|4
|0
|4
|12-13
|-1
|12
|0
|6
|Колос
|8
|3
|3
|2
|12-9
|+3
|12
|0
|7
|ФК Мариуполь
|8
|3
|2
|3
|7-11
|-4
|11
|0
|8
|Заря
|8
|2
|4
|2
|15-9
|+6
|10
|0
|9
|ФК Александрия
|8
|3
|1
|4
|16-14
|+2
|10
|0
|10
|СК Днепр-1
|8
|2
|2
|4
|12-15
|-3
|8
|0
|11
|ФК Минай
|7
|1
|3
|3
|4-11
|-7
|6
|0
|12
|Ингулец
|8
|0
|6
|2
|8-11
|-3
|6
|0
|13
|ФК Львов
|7
|1
|1
|5
|4-20
|-16
|4
|0
|14
|Рух
|8
|0
|3
|5
|5-17
|-12
|3
|0
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы
- Днепр-1 - Колос: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Минай заинтересован в услугах Милевского
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...