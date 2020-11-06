Турнирная таблица УПЛ 2020/21

Актуальная турнирная таблица украинской Премьер-лиги в сезоне 2020/21.

Напомним, что по итогам чемпионата две лучшие команды попадают в Лигу чемпионов УЕФА, а ещё три коллектива получат путёвки в два других еврокубковых турнира: Лигу Европы и Лигу конференций. Коллектив, который займёт последнее место в таблице, вылетает из УПЛ.

Ожидается, что в сезоне-2021/22 в Премьер-лиге будет играть 16 команд.