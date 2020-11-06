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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турнирная таблица УПЛ 2020/21

Премьер-лига
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Турнирная таблица УПЛ 2020/21
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Актуальная турнирная таблица украинской Премьер-лиги в сезоне 2020/21.

Напомним, что по итогам чемпионата две лучшие команды попадают в Лигу чемпионов УЕФА, а ещё три коллектива получат путёвки в два других еврокубковых турнира: Лигу Европы и Лигу конференций. Коллектив, который займёт последнее место в таблице, вылетает из УПЛ.

Ожидается, что в сезоне-2021/22 в Премьер-лиге будет играть 16 команд.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Динамо 8 6 2 0 17-4 +13 20 0
2 Шахтер 8 4 4 0 20-9 +11 16 0
3 Ворскла 8 4 3 1 13-6 +7 15 0
4 Десна 8 3 4 1 13-9 +4 13 0
5 Олимпик 8 4 0 4 12-13 -1 12 0
6 Колос 8 3 3 2 12-9 +3 12 0
7 ФК Мариуполь 8 3 2 3 7-11 -4 11 0
8 Заря 8 2 4 2 15-9 +6 10 0
9 ФК Александрия 8 3 1 4 16-14 +2 10 0
10 СК Днепр-1 8 2 2 4 12-15 -3 8 0
11 ФК Минай 7 1 3 3 4-11 -7 6 0
12 Ингулец 8 0 6 2 8-11 -3 6 0
13 ФК Львов 7 1 1 5 4-20 -16 4 0
14 Рух 8 0 3 5 5-17 -12 3 0
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