Когут: Первыми словами Йовичевича в Днепре-1 были: "Нет я – есть мы"

Полузащитник " Днепра-1 " Игорь Когут рассказал об изменениях, которые произошли в команде с приходом хорватского тренера Игоря Йовичевича.

"Команда стала чувствовать себя более свободно. Это проявляется в отношении тренера к футболистам. Первыми его словами были: "Нет "я" – есть "мы". Он объединил коллектив, наладил микроклимат в команде. Футболисты остались те же, но игра изменилась.

Меня подняли выше – играть десятку. На этой позиции чувствую себя комфортно. Раньше приходилось играть то левого форварда, то опорного – играл везде, но только не там, где мне комфортно. Сейчас чувствую себя лучше, и рисунок игры изменился", - сказал Когут.