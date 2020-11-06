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Когут: Первыми словами Йовичевича в Днепре-1 были: "Нет я – есть мы"

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек говорит, что микроклимат в команде изменился в лучшую сторону

Когут: Первыми словами Йовичевича в Днепре-1 были: "Нет я – есть мы"
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут рассказал об изменениях, которые произошли в команде с приходом хорватского тренера Игоря Йовичевича.

"Команда стала чувствовать себя более свободно. Это проявляется в отношении тренера к футболистам. Первыми его словами были: "Нет "я" – есть "мы". Он объединил коллектив, наладил микроклимат в команде. Футболисты остались те же, но игра изменилась.

Меня подняли выше – играть десятку. На этой позиции чувствую себя комфортно. Раньше приходилось играть то левого форварда, то опорного – играл везде, но только не там, где мне комфортно. Сейчас чувствую себя лучше, и рисунок игры изменился", - сказал Когут.

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В статье: Игорь Йовичевич Игорь Когут СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
06.11.2020 в 21:11
Язык не повернется упрекнуть игроков и трен. Днепр1 в поражении...Такая видно карма с Колосом...Это просто Нефарт..Днепр1 и Фарт Сели...Я бы и гол ему защиталэээза мастерство и старание...Это в упрек молодому Довбику..Что-то нужно делать с обороной и реализацией..
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Просто любитель (Днепр)
06.11.2020 в 21:04
Прям как в анекдоте. Дорогая Я...,милый теперь нет Я,есть МЫ. Хорошо,дорогая МЫ обосрались.
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