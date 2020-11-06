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Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила дату и время начала матчей последних 4-х туров 2020 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Лига утвердила даты и время начала матчей 10, 11, 12 и 13 туров

УПЛ утвердила дату и время начала матчей последних 4-х туров 2020 года
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Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 10-13 туров УПЛ сезона 2020/21.

10-й тур

20 ноября (пятница)

Рух - Мариуполь 19:00

21 ноября (суббота)

Ингулец - Динамо 14:00

Шахтер - Александрия 17:00

Олимпик - Заря 19:30

22 ноября (воскресенье)

Минай - Днепр-1 14:00

Десна - Львов 17:00

Ворскла - Колос 19:30

11-й тур

27 ноября (пятница)

Львов - Мариуполь 19:00

28 ноября (суббота)

Александрия - Рух 14:00

Динамо - Ворскла 17:00

Днепр-1 - Шахтер 19:30

29 ноября (воскресенье)

Минай - Заря 14:00

Колос - Десна 17:00

Ингулец - Олимпик 19:30

12-й тур

5 декабря (суббота)

Львов - Ингулец 14:00

Шахтер - Минай 17:00

Мариуполь - Динамо 19:30

6 декабря (воскресенье)

Олимпик - Рух 14:00

Десна - Ворскла 17:00

Заря - Днепр-1 17:00

Колос - Александрия 19:30

13-й тур

11 декабря (пятница)

Олимпик - Львов 19:00

12 декабря (суббота)

Ворскла - Минай 14:00

Динамо - Колос 17:00

Рух - Днепр-1 19:30

13 декабря (воскресенье)

Ингулец - Шахтер 14:00

Десна - Мариуполь 17:00

Александрия - Заря 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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