Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ утвердила дату и время начала матчей последних 4-х туров 2020 года
Лига утвердила даты и время начала матчей 10, 11, 12 и 13 туров
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 10-13 туров
10-й тур
20 ноября (пятница)
Рух - Мариуполь 19:00
21 ноября (суббота)
Ингулец - Динамо 14:00
Шахтер - Александрия 17:00
Олимпик - Заря 19:30
22 ноября (воскресенье)
Минай - Днепр-1 14:00
Десна - Львов 17:00
Ворскла - Колос 19:30
11-й тур
27 ноября (пятница)
Львов - Мариуполь 19:00
28 ноября (суббота)
Александрия - Рух 14:00
Динамо - Ворскла 17:00
Днепр-1 - Шахтер 19:30
29 ноября (воскресенье)
Минай - Заря 14:00
Колос - Десна 17:00
Ингулец - Олимпик 19:30
12-й тур
5 декабря (суббота)
Львов - Ингулец 14:00
Шахтер - Минай 17:00
Мариуполь - Динамо 19:30
6 декабря (воскресенье)
Олимпик - Рух 14:00
Десна - Ворскла 17:00
Заря - Днепр-1 17:00
Колос - Александрия 19:30
13-й тур
11 декабря (пятница)
Олимпик - Львов 19:00
12 декабря (суббота)
Ворскла - Минай 14:00
Динамо - Колос 17:00
Рух - Днепр-1 19:30
13 декабря (воскресенье)
Ингулец - Шахтер 14:00
Десна - Мариуполь 17:00
Александрия - Заря 19:30
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