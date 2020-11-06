Хобленко: Судейство в матче с Колосом было полностью провальным

Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал итог матча 9-го тура УПЛ с Колосом (0:2).

"Сегодня фарт не нашей стороне был. Все правильно делали, а у соперника первый заброс в штрафную - и сразу пенальти непонятный. Мы атаковали и не забили, а они реализовали один момент. Во втором тайме не дожали, пропустили, игра не очень хорошая была для нас. Будем работать.

Во втором тайме соперник сел назад, 6 защитников, трудно было что-то сделать. Во втором тайме моментов у нас вообще практически не было.

Судейство? Мне кажется, судейство было полностью провальным. Много моментов в пользу "Колоса". Не знаю, почему нас так судят в последнее время", - сказал Хобленко.