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Хобленко: Судейство в матче с Колосом было полностью провальным
Днепр-1 проиграл дома Колосу
Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал итог
"Сегодня фарт не нашей стороне был. Все правильно делали, а у соперника первый заброс в штрафную - и сразу пенальти непонятный. Мы атаковали и не забили, а они реализовали один момент. Во втором тайме не дожали, пропустили, игра не очень хорошая была для нас. Будем работать.
Во втором тайме соперник сел назад, 6 защитников, трудно было что-то сделать. Во втором тайме моментов у нас вообще практически не было.
Судейство? Мне кажется, судейство было полностью провальным. Много моментов в пользу "Колоса". Не знаю, почему нас так судят в последнее время", - сказал Хобленко.
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