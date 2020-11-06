Премьер-лига
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У Сергея Палкина диагностирован коронавирус
Ситуация очень нездоровая
Генеральный директор "
"Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", – написал Палкин в соцсетях, прикрепив результат теста.
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Источник:Инстаграм Сергея Палкина
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