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У Сергея Палкина диагностирован коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Ситуация очень нездоровая

У Сергея Палкина диагностирован коронавирус
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что у него диагностирован коронавирус.

"Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", – написал Палкин в соцсетях, прикрепив результат теста.

У Сергея Палкина диагностирован коронавирус - изображение 1
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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) коронавирус
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