Йовичевич о матче с Колосом: Впервые вижу, чтобы вратарь так медленно вводил мяч в игру и не был предупрежден

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 9-го тура УПЛ с "Колосом" (0:2).

- В первом тайме мы владели игрой полностью. Создали много моментов против команды, которая выступала в Лиге Европы. Это для нас является мотивацией, ведь хотим тоже туда попасть, там играть. Но такие матчи нужно направлять туда, куда хочешь. Для этого нужна реализация. Считаю, по игре в первом тайме разница должна быть три мяча в нашу пользу, но в футболе считаются только голы. Первый их подход к нашей штрафной привел к пенальти. Это немного повлияло на нашу игру, но через несколько минут мы восстановили баланс и продолжали атаковать. Жаль, что не забили в первом тайме. В перерыве договорились продолжить темп и ритм, ведь почувствовали, что играем лучше, доминируем и создаем моменты, много владеем мячом на чужой половине поля. Но быстрый гол во втором тайме просто убил команду психологически. Соперник играл по счету, и сил ему добавляли эмоции. Плюс у многих игроков есть опыт, и они маленькими провокациями сбивали темп игры. Впервые вижу, чтобы вратарь так медленно вводил мяч в игру и не был предупрежден. Арбитр говорит, что добавил время. Не надо добавлять время - нужен свободный удар по правилам. У вратаря есть 6 секунд по правилам - не может быть 10 или 15 каждый раз. Повторюсь, что счет не по игре. Мы заслужили гораздо больше. Поздравляю ребят за самоотдачу и желание. Будем работать гораздо больше; время - наш союзник.

- Почему проигрывали сегодня большинство ничейных мячей? И вообще в который раз "Колосу" уступили в борьбе?

- Возможно, действительно такое есть по поводу ничейных мячей, но у нас было больше моментов, особенно в первом тайме. Структура игры позволяла заполнять пространство, из-за перевода мяча нагружать их правый фланг, и они не могли найти решение по этому поводу. Жаль, что мы не забили гол, чтобы направить матч в нашу пользу. Он бы сложился по-другому. "Колос" - опытная команда, в которой много игроков более 30 лет. Мы же имели проблему из-за отсутствия Игнатенко и травмы Кравченко, которую он получил позавчера на тренировке. А в матче еще и Батагов получил повреждение. Мы не имели еще игрока такого защитного профиля, чтобы он дал определенный баланс и преимущество в центре поля как раз в борьбе за ничейной мяча.

- Как планируете заполнить паузу в чемпионате? Над чем работать?

- У нас здесь прошли уже два цикла. Второй был успешным до сегодняшнего дня. Мы должны держать то направление в игре, не можем опускать головы из-за поражения. Это не поражение, которая нас удручает. Мы хорошо играли против солидной команды, которая играет в Лиге Европы. Но счет 0:2. Надо вынести отсюда уроки, лучше контролировать эмоции и улучшить реализацию, чтобы мы вели в счете и играли с позиции силы. После забитого гола всегда увеличивается самоотдача, поднимаются эмоции, и сопернику становится гораздо труднее.