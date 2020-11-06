Костышин: Возможно, эмоции Селезнева на поле выглядят иногда некрасиво, но он такой есть

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 9-го тура УПЛ с "Днепром-1" (2:0).

- Противостояние "Днепра-1" и "Колоса" - это всегда эмоции, это всегда интересно. Насколько интересно вам было сегодня в Днепре?

- Все знают, что для нас это принципиальный матч, так же, как и для СК "Днепр-1". У нас очень много днепрян, которые очень много времени провели в ФК "Днепр" - не будем путать клубы, хотя очень много знакомых есть и в СК "Днепр-1". Как бы кто не хотел это вернуть, но мы играли за другую команду. И для тех, кто у нас работает, принципиально выглядеть здесь качественно и выигрывать матчи. Действительно складывается так, что это становится какое-то дерби, принципиальными поединками для обеих команд.

- Несмотря на некоторый спад после выступления в Лиге Европы, высказывалось мнение, что Костышин команду на "Днепр-1" в любом случае настроит. Есть такое?

- Да конечно. Спад был в большей степени эмоциональный, но и физический тоже. Сегодня я рисковал, ведь вышли Петров, Новак и Антюх, которые пропустили по три недели и только неделю тренировались. Рассчитывал, что они сыграют на большом желании и мотивации. Готовил их к этому, разговаривал с ними. После травм первая игра всегда может быть на подъеме, а дальше надо смотреть, как они будут входить в игровой ритм. Относительно игры, нам очень трудно было в первом тайме. Мне казалось, что мы как-то медленно реагируем на игру соперника и слишком прижались к своим воротам. Во втором тайме было уже по-другому. Мы поговорили в перерыве с ребятами и сделали определенные перестроения. Не в плане позиций, а в том, как встречать, ведь сильно проседали в первом тайме. Во втором тайме сыграли по счету, и сзади проблем у нас не было - не помню, чтобы "Днепр-1" создал какой-то момент.

- Все внимание приковано была к звездному форварду Евгения Селезнева. Он был мотивирован проявить себя на "Днепр-Арене", многое получалось у него. Заметно, что у форварда много эмоций - есть рецепт, как его сдерживать?

- Ему 35 лет, и он взрослая личность, которую уже не изменить. Только разговор может к чему-то привести. Он может прислушиваться и быть сдержаннее. С другой стороны, эти эмоции он может передать команде, которая постоянно находится в мотивации из-за того, что он находит какой-то конфликт.

- Это на пользу?

- Возможно, со стороны это и выглядит иногда некрасиво, но он такой есть. Если взять его человеческие качества - он очень порядочный человек. Кто близко с ним знаком, знает, что он придет на помощь в любой момент. А эксцентричное поведение - лишь оболочка.

- Жажда победы?

- Он может так вести себя не только на спортивной площадке, но и в жизни. Но насчет человеческих качеств я за него могу поручиться. Он добавил в физическом плане. Привел себя в порядок. Ему понадобилось больше времени, чем я предполагал. Но ничего, боремся (улыбается).