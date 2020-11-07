Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Шахтёр: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
UA-Футбол рассказывает, где можно будет увидеть главный матч выходных
Текущая неделя была непростой для обеих команд. "Горняки" потерпели самое поражение под руководством Луиша Каштру, уступив гладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов (0:6), а киевляне хоть и достойно сражались с "Барселоной" в том же турнире (1:2), но лишились практически всего основного состава из-за травм и коронавируса. Естественно, эти события оставят отпечаток на данный поединок, но от этого его смотреть будет только интереснее.
Когда и где состоится матч "Динамо" - "Шахтёр"?
Украинское Классическое пройдёт по традиции для последних игр в Киеве на НСК "Олимпийский" - сейчас это домашняя арена для обеих команд. Дата игры - воскресенье, 8 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. Из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации вход на трибуны будет закрыт, поэтому увидеть поединок можно будет только на ТВ или в интернете.
Где покажут матч "Динамо" - "Шахтёр"?
На ТВ игру смотрите на канале "2+2", который в текущем сезоне показывает домашние матчи "динамовцев" в чемпионате Украины. Ищите канал на Т2, спутнике или в кабельных сетях.
Легальную интернет-трансляцию можно будет увидеть на многих платформах. Самый простой способ бесплатно увидеть игру - Youtube-каналы ФК "Динамо" и FootballHub. Ссылки на трансляции обязательно появятся на сайте UA-Футбол в день матча.
Также вы можете воспользоваться платными сервисами MEGOGO, oll.tv, sweet.tv, Київстар ТВ, Vodafone TV и другими, у которых в пакете каналов есть "2+2".
Я не смогу увидеть матч. Что делать?
Лучшая альтернатива видео - это текстовая трансляция на UA-Футбол
Как следить за событиями вокруг матча "Динамо" - "Шахтёр"?
На UA-Футбол здесь создан специальный раздел, посвящённый только этой игре. В нём собираются все комментарии экспертов, футболистов и тренеров, а также последние новости и прогнозы.
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер. Прогноз на матч
- Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО