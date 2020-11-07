Динамо - Шахтёр: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Текущая неделя была непростой для обеих команд. "Горняки" потерпели самое поражение под руководством Луиша Каштру, уступив гладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов (0:6), а киевляне хоть и достойно сражались с "Барселоной" в том же турнире (1:2), но лишились практически всего основного состава из-за травм и коронавируса. Естественно, эти события оставят отпечаток на данный поединок, но от этого его смотреть будет только интереснее.

Когда и где состоится матч "Динамо" - "Шахтёр"?

Украинское Классическое пройдёт по традиции для последних игр в Киеве на НСК "Олимпийский" - сейчас это домашняя арена для обеих команд. Дата игры - воскресенье, 8 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. Из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации вход на трибуны будет закрыт, поэтому увидеть поединок можно будет только на ТВ или в интернете.

Где покажут матч "Динамо" - "Шахтёр"?

На ТВ игру смотрите на канале "2+2", который в текущем сезоне показывает домашние матчи "динамовцев" в чемпионате Украины. Ищите канал на Т2, спутнике или в кабельных сетях.

Легальную интернет-трансляцию можно будет увидеть на многих платформах. Самый простой способ бесплатно увидеть игру - Youtube-каналы ФК "Динамо" и FootballHub. Ссылки на трансляции обязательно появятся на сайте UA-Футбол в день матча.

Также вы можете воспользоваться платными сервисами MEGOGO, oll.tv, sweet.tv, Київстар ТВ, Vodafone TV и другими, у которых в пакете каналов есть "2+2".

Я не смогу увидеть матч. Что делать?

Лучшая альтернатива видео - это текстовая трансляция на UA-Футбол здесь . Вместе с нашим онлайном вы не пропустете ни одного события на поле.

Как следить за событиями вокруг матча "Динамо" - "Шахтёр"?

На UA-Футбол здесь создан специальный раздел, посвящённый только этой игре. В нём собираются все комментарии экспертов, футболистов и тренеров, а также последние новости и прогнозы.