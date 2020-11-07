Відповідай українською. Между Йовичевичем и Селезневым произошла ссора

Первый матч девятого тура чемпионата Украины, в котором СК "Днепр-1" принимал "Колос", завершился не только победой коваливской команды, но и скандалом.

Во время игры негативные эмоции в адрес друг друга проявляли главный тренер хозяев Игор Йовичевич и форвард гостей Евгений Селезнев (нападающий после своей замены также пытался вызвать кого-то на разговор из пресс-службы "Днепра-1"). После поединка конфликт перерос в перепалку в подтрибунном помещении.

Как сообщает ua.tribuna.com, во время ссоры Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке (хорват, стоит заметить, хорошо выучил украинский и всегда подчеркивал свое уважение к государственному языку страны, где работает). В ответ Селезнев заявил, что "это моя страна, и не хорвату мне рассказывать, как говорит". В конце концов, конфликт удалось погасить после вмешательства работников стадиона.

Комментируя поведение своего подопечного на поле, тренер "Колоса" Руслан Костышин заявил: "Возможно, со стороны это и выглядит иногда некрасиво, но он такой есть. Если взять его человеческие качества - он очень порядочный человек. Кто близко с ним знаком, знает, что он придет на помощь в любой момент. А эксцентричная поведение - лишь оболочка" (вся пресс-конференция здесь >>).

Добавим, что именно Селезнев стал автором одного из двух забитых голов "Колоса", что позволило коваливцам победить со счетом 0:2. В общем Евгений в текущем сезоне забил уже третий мяч, все три с пенальти. Сейчас ему осталось забить десять голов, чтобы повторить рекорд Максима Шацких - лучшего бомбардира за все чемпионаты Украины. После матча с "Днепром-1" у Селезнева 114 мячей.