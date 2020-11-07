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Відповідай українською. Между Йовичевичем и Селезневым произошла ссора

Премьер-лига
(4 голосов)

Хорватский тренер и украинский форвард "обсудили" языковой вопрос

Відповідай українською. Между Йовичевичем и Селезневым произошла ссора
Новина українською

Первый матч девятого тура чемпионата Украины, в котором СК "Днепр-1" принимал "Колос", завершился не только победой коваливской команды, но и скандалом.

Во время игры негативные эмоции в адрес друг друга проявляли главный тренер хозяев Игор Йовичевич и форвард гостей Евгений Селезнев (нападающий после своей замены также пытался вызвать кого-то на разговор из пресс-службы "Днепра-1"). После поединка конфликт перерос в перепалку в подтрибунном помещении.

Как сообщает ua.tribuna.com, во время ссоры Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке (хорват, стоит заметить, хорошо выучил украинский и всегда подчеркивал свое уважение к государственному языку страны, где работает). В ответ Селезнев заявил, что "это моя страна, и не хорвату мне рассказывать, как говорит". В конце концов, конфликт удалось погасить после вмешательства работников стадиона.

Комментируя поведение своего подопечного на поле, тренер "Колоса" Руслан Костышин заявил: "Возможно, со стороны это и выглядит иногда некрасиво, но он такой есть. Если взять его человеческие качества - он очень порядочный человек. Кто близко с ним знаком, знает, что он придет на помощь в любой момент. А эксцентричная поведение - лишь оболочка" (вся пресс-конференция здесь >>).

Добавим, что именно Селезнев стал автором одного из двух забитых голов "Колоса", что позволило коваливцам победить со счетом 0:2. В общем Евгений в текущем сезоне забил уже третий мяч, все три с пенальти. Сейчас ему осталось забить десять голов, чтобы повторить рекорд Максима Шацких - лучшего бомбардира за все чемпионаты Украины. После матча с "Днепром-1" у Селезнева 114 мячей.

Читайте такжеЙовичевич о матче с Колосом: Впервые вижу, чтобы вратарь так медленно вводил мяч в игру и не был предупрежден
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В статье: Евгений Селезнев Игор Йовичевич Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (13)
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football_soccer (Украина)
07.11.2020 в 09:13
напомнило, как один некий армянин и один известный грузин, сидя на каком-то заседании, кривляли друг друга, пытаясь выяснить, кто же из них двоих больше и правильнее любит Украину
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0
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krakow (Херсон)
07.11.2020 в 09:16
Не ври. Кривлял один. Из-за того, что ничтожный по сравнению со вторым.
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0
0
Faskos (Київ)
07.11.2020 в 09:13
Селезньов - ватна гнида. Йовичевичу - респект!!!
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0
0
SD123 (Ясиноватая)
07.11.2020 в 08:55
Ни кто не имеет права указывать на каком языке разговаривать. Но Селезнев ведет себя, как быдляк, языком чешет, а по полю еле ходит
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0
0
ShtanGa (Славське)
07.11.2020 в 08:59
_ +
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0
0
ShtanGa (Славське)
07.11.2020 в 08:53
Оболочка хамло
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.11.2020 в 08:41
Тунець - хамло! Українець, який їздив до агресора заробляти.....
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+6
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.11.2020 в 08:59
Навіть птічка офігєла і вперше написала щось доречне)))
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0
0
Vitichkaua (Кировоград)
07.11.2020 в 08:25
Коли хорват любить більше Україну ніж українець(
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+5
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
07.11.2020 в 08:35
Манкурт качур хохол, малорос, а не українець.
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+5
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
07.11.2020 в 08:23
Хорват Йовічевіч більший патріот України ніж кормілєц.
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+3
-3
avatar
Байкал (Lviv)
07.11.2020 в 08:17
Всі знають,що Селезньов це невиховане х.йло, а захищати його,що він всередині «добрий супергерой»,який всім допомагає... Костишину напхає наступному,якщо вже раніше не напхав
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+6
-1
avatar
simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 08:01
Стоит ждать еще 11 пенальти в пользу Колоса ...???? Чего не сделаешь ради места в истории... "лучший бомбардир УПЛ из Колоса"...!!
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+8
-2


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