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Каштру: Нам будет противостоять очень сильное Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" перед главным дерби УПЛ

Каштру: Нам будет противостоять очень сильное Динамо
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ с "Динамо".

"Очень часто мы думаем, что самое главное – это физическое состояние, либо же технический или тактический аспекты. Но мы забываем, что самое главное – это наша голова. Что происходит с другими командами? "Милан" дома проиграл "Лиллю" 0:3 в ЛЕ. Очень неожиданно. Почему это происходит? Нет объяснения. Психологическая и ментальная составляющие сейчас под большим давлением. Мы иногда думаем, что нужно отдыхать только телом – нет. Головой так же.

Кто был так внимателен к матчу "Барселона" – "Динамо" (2:1), как мы были внимательны, тот понимает, что в киевской команде проблем нет. Может быть, некоторые проблемы, небольшие, но больших точно нет. Хорошая динамика в атаке, обороне, хорошая отработанная стратегия. Мы прекрасно знаем, что нас ждет. Мы не будем давать себя обманывать. Сложный контекст нас ожидает в воскресенье, но мы будем готовы.

В этом матче еще ничего не решится, но мы понимаем, насколько он важен. Хотим быть очень сильными в этой встрече. Прекрасно знаем, что нам попадется очень сильное "Динамо", но и киевляне знают, что им попадется хороший "Шахтер", – сказал Каштру пресс-службе "горняков2.

Напомним, ранее "Динамо" потеряло большую часть основного состава из-за COVID-19. Матч против "Шахтера" состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало игры в 17:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и видео трансляция игры.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
07.11.2020 в 10:31
Динамо потеряло большую часть основного состава из-за COVID. Но, Каштру: ""нам попадется очень сильное "Динамо" "" Не понятно. Попадётся сильное Динамо без части основного состава? Или просто сильное Динамо? У Шахтёра основные - здоровые?
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