Герой футбольного дня. Руслан Костышин

Такие матчи – это стихия Руслана Костышина. Ему и его команде легче настраиваться и противодействовать смелым соперникам, тем, кто ищет счастья впереди. В недавнем поединке против "Миная" "Колос" бледно выглядел в попытке диктовать новичку УПЛ свои правила. Вчера же была игра, в которой ковалевцы чувствовали себя как рыба в воде.

"Что касается игры, нам очень трудно было в первом тайме. Мне казалось, что мы как-то медленно реагируем на игру соперника и слишком прижались к своим воротам. Во втором тайме было уже по-другому. Мы поговорили в перерыве с ребятами и сделали определенные перестроения. Не в плане позиций, а в том, как встречать, ведь сильно просаживались в первом тайме. во втором тайме сыграли по счету, и сзади проблем у нас не было – не помню, чтобы "Днепр-1" создал какой-то момент".

"Днепр-1" атаковал, а "Колос" забивал. В похожей манере ковалевцы конце прошлого сезона сенсационно выиграли плей-офф за Лигу Европы. Руслан Костышин вчера говорил о принципиальности, о том, что матчи с "Днепром-1" для его команды превратились в особые испытания. А в таких условиях "Колос" обычно действует значительно более собрано и агрессивнее.

Эта победа стала для "Колоса" первой за последние четыре тура. Впервые с двадцатого сентября "Колос" победил в УПЛ на чужом поле. Впервые за последние четыре тура не пропустил, впервые за полтора месяца забил в гостях более одного гола.

И в четвертом из последних пяти матчей в УПЛ "Колос" забивает с пенальти. Сомнительные одиннадцатиметровых помогли "Колосу" набрать четыре очка в матчах с "Мариуполем" и "Зарей", не помог пенальти спастись от поражения в матче с "Олимпиком", - и вот снова победный гол с одиннадцатиметровой отметки. Хотя теперь оснований обвинять арбитра нет. Проблема разве что в том, что Копиевский слишком долго принимал решение.

"Колос" - возле лидеров и пока преждевременно говорить о том, что команду постигнет кризис "второго сезона". Был спад, но Костышин этой победой показал, что продолжает контролировать свою команду.