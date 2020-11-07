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Шахтёр сдал внеочередные тесты на COVID-19 перед игрой с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Среди менеджмента "горняков" выявлены новые случаи заболевания среди

Шахтёр сдал внеочередные тесты на COVID-19 перед игрой с Динамо
Новина українською

"Шахтёр" прошёл внеочередное тестирование на коронавирус перед игрой с "Динамо".

"Необходимость внеочередных тестов связана с ухудшением эпидемиологической обстановки. Среди менеджмента клуба выявлены новые случаи заболевания, поэтому мы приняли решение перед матчем с "Динамо" провести дополнительные тесты, чтобы не подвергать команду соперника риску. Надеемся, представители "Динамо" также пройдут дополнительное тестирование, чтобы обезопасить персонал и игроков обоих клубов", – заявил начальник медицинской службы ФК "Шахтера" Дмитрий Скибинский,

Результаты тестирования станут известны в субботу вечером, за день до игры на НСК "Олимпийском" с киевлянами.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 14:12
Да?? А УПЛ ищет возможность обязать ДК сдать эти тесты... могут же и отказаться.
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