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Шахтёр сдал внеочередные тесты на COVID-19 перед игрой с Динамо
Среди менеджмента "горняков" выявлены новые случаи заболевания среди
"Шахтёр" прошёл внеочередное тестирование на коронавирус перед игрой с "Динамо".
"Необходимость внеочередных тестов связана с ухудшением эпидемиологической обстановки. Среди менеджмента клуба выявлены новые случаи заболевания, поэтому мы приняли решение перед матчем с "Динамо" провести дополнительные тесты, чтобы не подвергать команду соперника риску. Надеемся, представители "Динамо" также пройдут дополнительное тестирование, чтобы обезопасить персонал и игроков обоих клубов", – заявил начальник медицинской службы ФК "Шахтера" Дмитрий Скибинский,
Результаты тестирования станут известны в субботу вечером, за день до игры на НСК "Олимпийском" с киевлянами.
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