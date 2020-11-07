Шахтёр сдал внеочередные тесты на COVID-19 перед игрой с Динамо

"Шахтёр" прошёл внеочередное тестирование на коронавирус перед игрой с "Динамо".

"Необходимость внеочередных тестов связана с ухудшением эпидемиологической обстановки. Среди менеджмента клуба выявлены новые случаи заболевания, поэтому мы приняли решение перед матчем с "Динамо" провести дополнительные тесты, чтобы не подвергать команду соперника риску. Надеемся, представители "Динамо" также пройдут дополнительное тестирование, чтобы обезопасить персонал и игроков обоих клубов", – заявил начальник медицинской службы ФК "Шахтера" Дмитрий Скибинский,

Результаты тестирования станут известны в субботу вечером, за день до игры на НСК "Олимпийском" с киевлянами.