Вернидуб: Не стал бы выделять очевидного фаворита в матче Динамо – Шахтёр

Украинский тренер Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от центрального противостояния в 9-м туре УПЛ между "Динамо" и "Шахтером".

"Я за красивый, хороший, боевитый футбол. За интересный в плане игры, атаки, обороны. Это самое важное.

Я бы не называл фаворита. Сейчас "Шахтер" и "Динамо" – два главных фаворита в чемпионате. Они будут разыгрывать золотые медали", – сказал Вернидуб в эфире "Футбол NEWS".