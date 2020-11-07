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Вернидуб: Не стал бы выделять очевидного фаворита в матче Динамо – Шахтёр
Украинский специалист высказался перед украинским классико
Украинский тренер Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от центрального противостояния в 9-м туре УПЛ между "Динамо" и "Шахтером".
"Я за красивый, хороший, боевитый футбол. За интересный в плане игры, атаки, обороны. Это самое важное.
Я бы не называл фаворита. Сейчас "Шахтер" и "Динамо" – два главных фаворита в чемпионате. Они будут разыгрывать золотые медали", – сказал Вернидуб в эфире "Футбол NEWS".
Напомним, поединок "Динамо" – "Шахтер" пройдёт в воскресенье в 17.00.
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