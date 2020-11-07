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УПЛ попросила Динамо пройти дополнительные тесты на коронавирус перед Шахтёром

Премьер-лига
(1 голосов)

В стане киевлян случилась самая настоящая вспышка COVID-19

УПЛ попросила Динамо пройти дополнительные тесты на коронавирус перед Шахтёром
Новина українською

УПЛ попросила "Динамо" пройти дополнительное тестирование на коронавирус перед завтрашней игрой с "Шахтёром". Эту информацию подтвердил исполнительный директор лиги Евгений Дикий.

Такое решение было вызвано заражением Владислава Супряги. Молодой форвард подхватил вирус, несмотря на то, что его больных товарищей по команде ранее изолировали. В УПЛ опасаются, что в стане "Динамо" ещё есть невыявленные случаи коронавируса.

Ранее "Шахтер" провёл дополнительное тестирование на COVID-19 из-за заражения генерального директора клуба Сергея Палкина. Результаты тестирования станут известны в субботу вечером.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football.ua

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 14:49
Конечно надо пройти. Что тут обсуждать ... ?? Всем здоровья вне зависимости от клубной принадлежности !!! Берегите себя и своих близких!!!!!
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