УПЛ попросила Динамо пройти дополнительные тесты на коронавирус перед Шахтёром

УПЛ попросила "Динамо" пройти дополнительное тестирование на коронавирус перед завтрашней игрой с "Шахтёром". Эту информацию подтвердил исполнительный директор лиги Евгений Дикий.

Такое решение было вызвано заражением Владислава Супряги. Молодой форвард подхватил вирус, несмотря на то, что его больных товарищей по команде ранее изолировали. В УПЛ опасаются, что в стане "Динамо" ещё есть невыявленные случаи коронавируса.

Ранее "Шахтер" провёл дополнительное тестирование на COVID-19 из-за заражения генерального директора клуба Сергея Палкина. Результаты тестирования станут известны в субботу вечером.