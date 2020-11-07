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Сикан отметился дебютным голом во взрослом футболе, реализовав пенальти в ворота Олимпика
Даниил забил свой первый мяч во взрослом футболе
Форвард "Мариуполя" Даниил Сикан отметился дебютным голом в карьере в матче с "Олимпиком" (1:2 в пользу "азовцев" после перерыва).
На 44-й минуте матча 19-летний нападающий реализовал пенальти, сравняв счёт в игре.
Примечательно, что еще через две минуты "Мариуполь" заработал еще один 11-метровый, однако на этот раз его исполнение поручили Дмитрию Мишньову, который также справился с задачей.
Отметим, что Сикан выступает за "азовцев" на правах аренды из "Шахтёра". Всего на его счету 6 матчей в УПЛ в этом сезоне.
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