Сикан отметился дебютным голом во взрослом футболе, реализовав пенальти в ворота Олимпика

Форвард "Мариуполя" Даниил Сикан отметился дебютным голом в карьере в матче с "Олимпиком" (1:2 в пользу "азовцев" после перерыва).

На 44-й минуте матча 19-летний нападающий реализовал пенальти, сравняв счёт в игре.

Примечательно, что еще через две минуты "Мариуполь" заработал еще один 11-метровый, однако на этот раз его исполнение поручили Дмитрию Мишньову, который также справился с задачей.

Отметим, что Сикан выступает за "азовцев" на правах аренды из "Шахтёра". Всего на его счету 6 матчей в УПЛ в этом сезоне.