Олимпик - Мариуполь 3:3. Хорошо в атаке, в обороне - плохо

"Олимпик" и "Мариуполь" часто хвалят на старте этого сезона. Зрителям и экспертам нравится тот стиль футбола, который в своих командах пытаются внедрить Климовский и Маркевич - быстрый, атакующий, местами агрессивный. Это не "бей-беги" или игра в навесы, что уже хорошо. Коллективам пока еще не хватает стабильности, но это придет только с опытом.

Оба наставника решили не оригинальничать, выпустив полностью прогнозируемый состав. Остап Маркевич снова доверился тем же игрокам, кому и две недели назад (с "Шахтером" играл резерв), Игорь Климовский придержал на скамейке запасных Цымбалюка, дав шанс более атакующему Завийскому.

На старте поединка "приазовцы" решили сходу ринуться вперед, сделав ставку на неожиданность. Минут 15 они полностью превосходили соперника, часто находясь на его половине поля, и не давая "Олимпику" даже шанса потревожить своих защитников, уже не говоря о Гальчуке. Но мяч упорно в ворота не шел. Сначала классную комбинацию не смог завершить Сикан - Бондаренко и Мишнев создали для Даниила все условия, но тот, находясь перед пустыми, нанес очень слабенький удар. Видно, мало каши кушал. После, все тот же Сикан пробил головой в штангу.

"Олимпик" был немного обескуражен таким задором, но ближе к середине тайма выровнял ситуацию... Выровнял и забил. Шахаб, бесцельно бегавший до этого, решил проверить реакцию вратаря "приазовцев" дальним ударом - Гальчук справился, но отбил перед собой. Первым на месте событий оказался Бенито, пробивший в ближний угол - 1:0.

Казалось бы, идеальные условия для команды Климовского. Соперник ринется вперед, на чем его можно будет подловить, есть кому убегать в контратаки. Но "Олимпик" мятежный хотел бури, как будто в бурях есть покой". Защите хватило буквально трех минут, чтобы дважды создать проблемы на ровном месте, которые приводили к пенальти. Оба раза "Мариуполь" не простил. Вначале отметился дебютным голом во взрослом футболе Сикан (с почином), а после с точки пробил Мишнев. Что интересно, вторую точку заработал активный Даниил, причем, ценой травмы. В перерыве он был заменен.

Второй тайм получился не менее интересным. Команды не отказались от своего стиля, прежде всего играя вперед, временами забывая о защите. Уверенее смотрелся "Мариуполь", который, как показалось, после третьего гола свою победу уже не упустит. Ведь точный удар Танковского, который протянул мяч с середины поля, как Месси, после чего пробил мимо Кичака, должен был снять все вопросы. Но сегодняшние клубы ярко играют только в атаке.

Камбэк начался с гола Политыло. Оборона "приазовцев" вначале позволила ударить Каргбо, а после не уследила за капитаном "Олимпика", который был первым на добивании - 2:3. Хозяева забегали активнее, в то время, как Остап Маркевич решил начать тянуть время, меняя в конце защитника на защитника. Не помогло. Последняя компенсированная минута для "Мариуполя" стала роковой - неразбериха в штрафной, Бенито подхватил мяч и выкатил Каргбо на пустые. Арендованные игроки "Динамо" в действии. Ибрагим, кстати, как и Сикан, забил свой первый гол в УПЛ. Конечно, если не считать автогол в прошлом сезоне, когда форвард выступал за киевлян.

Вот такая получилась субботняя перестрелка. Думаем, что все остались довольны, за исключением разве что "Мариуполя". Всегда обидно упускать победу, когда ведешь в два гола. Но такие вот матчи, в плане опыта, дают не меньше, чем победа над аутсайдером. Остап Маркевич ставит правильный футбол и все свершения у "приазовцев" еще впереди.

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Олимпик - ФК Мариуполь 3:3

Голы: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 37, Сергей Политыло 79, Ибрагим Каргбо 90+4 - Даниил Сикан 44 (пен.), Дмитрий Мишнёв 45+2 (пен.), Вячеслав Танковский 73

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 70), Тарас Завийский (Даниэль Романовский 84), Павел Ксёнз (Евгений Цымбалюк 79), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 70), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Евгений Пасич, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Олег Очеретько 58), Артём Бондаренко, Вячеслав Танковский, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 46)

Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 33, Тарас Завийский 57, Иссиар Драме 62, Руслан Бабенко 75