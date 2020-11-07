Каштру: После матча с Боруссией чувствовали себя опозоренными, нас унизили

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о том, в каком состоянии команда пребывала после игры с "Боруссией М" (0:6) в Лиге Чемпионов.

"Как мы после "Боруссии" М? Нехорошо. Нас унизили, мы чувствовали себя опозоренными, зная, что не сыграли на нашем уровне. Но все, для меня "Боруссия" уже закончилась. Я уже обсудил с футболистами все, что нужно было обсудить по этому поединку. Мы все проанализировали и обсудили, теперь это – прошлое, как, к слову, и все хорошее, что мы сделали ранее. Это нас не интересует. А интересует нас настоящее, и это настоящее – матч с "Динамо".

Мы находимся в турнирной таблице не на том месте, где хотели бы. Очень много боролись за то, чтобы подняться в лидеры, но, к сожалению, многое произошло, и сейчас мы не на первом месте. Тот факт, что мы перешли из прошлого сезона в новый всего за три дня, плюс коронавирус, настигший нашу команду, то, как некоторые наши игроки восстанавливаются после него, с определенными ограничениями… Возможно, поэтому мы не так хорошо выступали в чемпионате до сегодня. Мы хотим быть лучше, а так как в данный момент мы не на первом месте, подойдем к матчу очень энергично, зная, насколько он важен для нас. В этом поединке еще ничего не решится, но мы понимаем, какое значение он имеет", – цитирует наставника Shakhtar News.