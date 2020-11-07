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Каштру: После матча с Боруссией чувствовали себя опозоренными, нас унизили

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник высказался перед игрой с "Динамо"

Каштру: После матча с Боруссией чувствовали себя опозоренными, нас унизили
Новина українською

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о том, в каком состоянии команда пребывала после игры с "Боруссией М" (0:6) в Лиге Чемпионов.

"Как мы после "Боруссии" М? Нехорошо. Нас унизили, мы чувствовали себя опозоренными, зная, что не сыграли на нашем уровне. Но все, для меня "Боруссия" уже закончилась. Я уже обсудил с футболистами все, что нужно было обсудить по этому поединку. Мы все проанализировали и обсудили, теперь это – прошлое, как, к слову, и все хорошее, что мы сделали ранее. Это нас не интересует. А интересует нас настоящее, и это настоящее – матч с "Динамо".

Мы находимся в турнирной таблице не на том месте, где хотели бы. Очень много боролись за то, чтобы подняться в лидеры, но, к сожалению, многое произошло, и сейчас мы не на первом месте. Тот факт, что мы перешли из прошлого сезона в новый всего за три дня, плюс коронавирус, настигший нашу команду, то, как некоторые наши игроки восстанавливаются после него, с определенными ограничениями… Возможно, поэтому мы не так хорошо выступали в чемпионате до сегодня. Мы хотим быть лучше, а так как в данный момент мы не на первом месте, подойдем к матчу очень энергично, зная, насколько он важен для нас. В этом поединке еще ничего не решится, но мы понимаем, какое значение он имеет", – цитирует наставника Shakhtar News.

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В статье: Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр Луиш Каштру
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Комментарии (6)
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Vantala (Kharkiv)
07.11.2020 в 16:52
Я думаю что недостаточно вас унизили. С Интером такое уже было, никакого урока вы не вынесли. Теперь Боруссия. Надо еще пару раз мордой в грязь окунуть за такую безвольную игру, может тогда что поймете и выводы сделаете. И да, если Динамо вас сегодян макнет - буду только рад. Т.к. для серьезных изменений нужны серьезные поводы. А для вас позорный слив раз в полгода - вы считаете это чистой случайностью, похоже.
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_abel_
07.11.2020 в 16:39
поразка від Динамо має ще більше мотивувати, щоб взяти реванш у Борусії і покращити шанси в ЛЧ
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adidas77 (Cумы)
07.11.2020 в 16:34
А вам не привыкать! Это впервые что ли вас унизили??? А с таким тренерским "гением" это не последний раз!
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Dnepr-75 (Днiпро)
07.11.2020 в 16:19
Опустили вас, бибизяны с немцами не тянут.
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alex.belogubko (одесса)
07.11.2020 в 16:09
составом определись --пацаны пусть играют в УПЛ а не ЕК опытные
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-2
pilips111 (Чернигов)
07.11.2020 в 16:05
Нас унизили, опозорили, а кто тебе виноват??? Играть нужно было, а не отдыхать на поле. Берегли себя для Динамо? Так и там отхватите. Звёздами стали? Спустили на землю и поделом.
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+3
-1


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