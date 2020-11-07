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Остап Маркевич: У Олимпика много футболистов, способных усилить любую команду УПЛ

Премьер-лига
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Наставник азовцев подвел итоги ничьи с "Олимпиком"

Остап Маркевич: У Олимпика много футболистов, способных усилить любую команду УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал ничью с "Олимпиком" в матче 9-го тура УПЛ.

"Мы играем в футбол для болельщиков. Думаю, сегодня зрители у экранов телевизора получили удовольствие от матча. С другой стороны, мы вели в счете 3:1, и победа, можно сказать, убежала от нас "на рывочке".

Ничего страшного... У нас в составе много молодых игроков, которые получили важный опыт. У "Олимпика" лавочка для запасных подлиннее. В составе соперника много футболистов, способных усилить любую команду Премьер-лиги, а тройка их атакующих игроков Шахаб – Бенито – Тейшейра, на мой взгляд, на сегодня одна из самых опасных в нашем чемпионате.

Под конец матча было видно, что мы подустали. При этом я доволен, как наша оборона справлялась с атакующими действиями соперника. Некоторые наши ребята играли после болезни. Уверен, постепенно, качество наших замен усилится. Двигаемся дальше", - рассказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) УПЛ Остап Маркевич
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Источник:
ФК "Олимпик"

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