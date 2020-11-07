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Игорь Климовский: Это одно очко принесло больше эмоций, чем иногда приносит победа
"Олимпик" спасся в матче с "Мариуполем"
Донецкий "Олимпик" свел матч с "Мариуполем" вничью, проигрывая по ходу игры 1:3. Наставник "олимпийцев" остался доволен игрой подопечных во втором тайме.
"Это одно очко принесло больше эмоций, чем иногда приносит победа. Даже пропустив третий мяч, мы не опустили руки, добавили в темпе и до самого конца не выключались, продемонстрировав сумасшедшее желание. Я поблагодарил своих футболистов за второй тайм.
Но первой половиной встречи я не доволен. Мы сыграли слабо. Почему-то не шли в прессинг. Хорошо, что картина на поле после перерыва поменялась. Мы начали играть в наш футбол и заставили соперника ошибаться. Хочу отметить игроков, которые вышли на замену и, не просто усилили нашу игру, но, по сути, сделали результат".
После этого матча "Олимпик" занимает шестое место с 13-ю очками в активе. Позицией ниже расположился "Мариуполь" с 12-ю зачетными пунктами.
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